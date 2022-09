Odenses ishockeyherrer stopper Sønderjyskes fremmarch

Ishockeyholdet Sønderjyske blev søndag stoppet efter en flyvende start på den nye sæson i Metal Ligaen.

Hjemme førte Sønderjyske 2-1 og virkede i kontrol, men Odense Bulldogs udlignede sent og vandt siden 3-2 efter få sekunder af den forlængede spilletid.

Sønderjyske topper stadig Metal Ligaen med ti point efter fire kampe, men har ikke længere maksimumpoint, som holdet inden opgøret ellers var det eneste i rækken, der havde.

Hjemme i Vojens var Sønderjyske foran 1809 tilskuere på jagt efter revanche for sidste sæsons skuffende kvartfinale-exit mod netop Odense, og missionen så længe ud til at lykkes.

Især i første og tredje periode blev Odense effektivt holdt fra fadet og nede på ganske få afslutninger. Men Odense-keeper Stefanos Lekkas var samtidig stærk, og derfor forblev kampen åben til det sidste.

Charlie Combs scorede til 1-0 i powerplay i første periodes døende sekunder, og det var den 26-årige amerikaners fjerde mål i fire kampe, efter at han er kommet til Sønderjyske fra Dundee i sommer.

Sebastian Ehlers udlignede til 1-1 efter 27 minutters spil, men en helt fri Valdemar Ahlberg bragte kort efter Sønderjyske på 2-1 efter skidt defensivt spil af fynboerne.

Herefter lukkede Sønderjyske Odense ned. Gæsterne havde svært ved at finde åbninger, men halvandet minut før tid lykkedes det letten Gunars Skvorcovs at passere en ikke helt sagesløs Patrick Galbraith.

Den 36-årige veterankeeper fik heller ikke fat i Otto Nieminens skud midt for mål, kort efter at den forlængede spilletid var sat i gang, og så tog Bulldogs to point med til Odense og efterlod et enkelt i Vojens.

