Odenses nye fodbolddirektør: - Vi skal være en sælgende klub

- Man skal tænke på OB som en klub, der har fundamentet i sit akademi. At de fleste spillere i truppen kommer derfra, og at de spillere, vi tager udefra og her til Fyn, kommer her for at gøre et godt job, men også for at komme videre, siger Björn Wesström og fortsætter:



- Vi skal være en sælgende klub – langt mere, end vi er i dag. Vi skal have et stort flow af spillere ind og ud af truppen. Vi skal være mindre sentimentale med vores spillere, forstået på den måde, at vi ser dem være hos os, gøre det godt og så flyve videre. Så kan de altid komme tilbage, men vi skal ikke være så beskyttende om dem.





Valgt på sin evne til at sælge talenter

Björn Wesström stod bag det største salg ud af den svenske liga, da han som den øverste sportslige ansvarlige i AIK Stokholm i 2017 solgte Alexander Isak til tyske Borrusia Dortmund.