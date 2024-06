Odenses offentlige transport bløder: Her er underskuddet

Fynbus og Odense Letbane holder mandag aften pressemøde om den økonomiske situation transportvirksomhederne står i.

Begge virksomheder kører nemlig med underskud.

Michael Wognsen Frederiksen, direktør for Klima- og Miljøforvaltningen, præsenterer først tallene for Fynbus.

Her er underskuddet på 27,9 millioner kroner i budgettet for 2025 mens det i budgettet for 2026 drejer sig om et underskud på 39,3 millioner kroner.

Underskuddet for Odense Letbane sniger sig helt op i det trecifrede millionbeløb. Det præsenterer Dan Ravn, som er administrerende direktør i Odense Letbane.

For 2025 er underskuddet på 102,6 millioner kroner mens det i 2026 bliver 99,8 millioner kroner.