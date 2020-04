Odenses sidste radio- og tv-butik lukker: Mette og Ole siger farvel til Klok Radio efter 49 år

I 49 år har Ole og Mette Kloks livsværk med det fine navn Klok Radio haft hjemme i Odense, og de sidste mange år har radio- og tv-butikken indtaget pladsen i stueetagen på Skibhusvej 88.

Parret boede tidligere også selv i bygningen med deres to børn, men børnene er siden flyttet hjemmefra, og Ole og Mette Klok flyttede til Tørresø og havudsigt, da Ole blev pensionist.

Bygningen på Skibhusvej ejer de dog stadig, og det har de gjort siden 1979.

Fraværet af en huslejeudgift har betydet, at den lille radio- og tv-butik kunnet overleve kartoffelkur, finanskriser og internethandlens gennembrud. Men snart er det slut, når butikken lukker i maj.

- 37 timers arbejdsuge. Det er noget, vi har hørt om, fortæller Ole Klok.

Han skønner, at den gennemsnitlige arbejdsuge har været på omkring 60 timer for ham, mens den var en smule kortere for hans kone, som også stod for at passe husholdningen.

Har I aldrig opgjort jeres arbejdstimer?

- Nej. Tænk, hvis Vor Herre fik fat i listen. Så ville han sige: Du skulle have været død for mange år siden, siger Ole Klok.

- Det er mange timer. Men det gør ikke noget. Det er noget andet, når du gør det for dig selv og for din familie. Så gør det ikke ondt, siger han.

Typisk ville Mette Klok gå fra butikken og op i lejligheden ovenpå, hvor hun ville forberede maden, mens Ole blev i butikken.

Og den fordeling har fungeret godt, mener ægteparret.

- Det må vi vel være tilfredse med, siden det har holdt i så mange år, siger Ole Klok.

Fra billedrør til fladskærm

Da Klok Radio åbnede, var det billedrørs-tv, som sjældent var over 14 tommer store, der var nyeste mode.

Er man i tvivl om, hvor meget der er sket siden dengang, findes beviset i butikkens baglokale, hvor et 49 tommer stort fladskærms-tv står til reparation.

- Et værksted som det her kan man ikke drive i dag. Man kan ikke få stumper til dem (de nye tv red.). Man kan ikke skille dem ad. Man kan næsten ingenting. Vi kan hente dem og indstille dem. Der er mange, der er dygtige til at få rodet lidt rundt i deres tv, siger Ole Klok.

Faktisk har udviklingen været så stor, at mange af de værktøjer, Ole Klok tidligere har brugt i sit arbejde, hører til på et museum.

Bogstaveligt talt.

I hvert fald har han fået en henvendelse fra et museum i Aarhus, der var interesseret i at udstille nogle af hans gamle instrumenter.

Alligevel har ægteparret formået at holde liv i forretningen. Blandt andet ved hjælp af en stærk tilknytning til nogle af de lokale.

En af dem er Lohne Møllegaard, der tidligere var hjemmehjælper i Odense. Ofte når der var problemer med tv'et hos nogle af de ældre, var det oplagt, hvor hjælpen skulle findes.

- Vi kunne næsten ringe i døgndrift til Klok Radio og sige, I skal ned til Marie i det og det nummer, for fjernsynet fungerer ikke. Og når vi kom næste aften, så var min borger glad, og Klok Radio havde gjort et godt stykke arbejde.

- I hverdagen hvis mine børn eller børnebørn skulle have en lille smart ting, så var det også her. Og når jeg skulle have nyt batteri i mit ur, så var det her, siger Lohne Møllegaard.

En blanding af øget konkurrence, teknologisk udvikling og et ønske om at nyde en pensionisttilværelse gør dog, at Klok Radios dage nu er talte.

Tid til ferie

Ægteparret mødte hinanden i butikken, da Mette kom til som praktikant i 1973, og siden kom butikken til at danne rammen om meget af parrets liv.

- Det er ikke de store, lange ferier, vi har kunnet tage. De første år var vi slet ikke afsted, udover vi tog til Tørresø en gang imellem, siger Ole Klok.

- De første 25 år, retter Mette Klok.

- Nårh ja. Tiden går, siger Ole Klok med et grin.

Selvom det aldrig er blevet til tre ugers sommerferie eller store rejser rundt i verden, så er det ikke den slags, der er planer om nu.

- Tre overnatninger ude. Gerne nede sydpå. Det er, hvad vi godt kan lide, og det, tror jeg ikke, ændrer sig, selvom vi lukker nu, siger Ole Klok.

Derfor har de også planer om en tur sydpå, når grænserne igen åbner.

Mens Ole Klok har planer om at nyde pensionisttilværelsen, håber Mette Klok at finde et arbejde. Dog ikke fuld tid, men gerne 20-25 timer om ugen.

- Det bliver også november. Det bliver mørkt, og når der ikke sker så meget, så tror jeg, det vil være rigtig dejligt at kunne køre på arbejde og så komme hjem igen. Som vi altid har gjort. Jeg skal hverken have barnets første sygedag eller noget. Jeg er stabil arbejdskraft, så det må være oplagt. Det synes jeg, siger hun.

Med den ekstra tid i huset i Tørresø håber Ole Klok at kunne betale lidt tilbage på de mange måltider, hans kone har stået for ved at lave maden til hende.

- Selvfølgelig, siger han, inden Mette Klok indskyder:

- Det må da være rimeligt.

- Det gjorde jeg i vores unge dage. Da var jeg ret god til det. Men så har det være lidt forsømt, fordi der ikke har været tid til at lave sådan en gourmet, men den kommer, siger han.