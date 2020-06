Odenses skjulte vikingeborg skal gøres til verdensarv

I centrum af Odense lå for omkring 1.000 år siden vikingeborgen Nonnebakken, der er et af byens største og væsentligste fortidsminder.

Den cirkulære vikingeborg med en ydre diameter på 180 meter skal frem i lyset og gøres mere synlig i håbet om at blive til verdensarv.

- Odense er vikingernes by, og placeringen af en kæmpe vikingeborg midt i centrum er en unik historie, som skal fortælles på en ny og nærværende måde, siger forskningscenterleder Mads Runge fra Odense Bys Museer.

Eksperter borer

Det skal ske ved i første omgang at få synliggjort borgen i terrænet, præcis der hvor den oprindeligt lå, så odenseanere og turister bedre kan fornemme dens imponerende dimensioner og form. Går man i dag forbi Nonnebakken, vil man ikke umiddelbart kunne gennemskue, at her har ligget en vikingeborg.

Som et første synligt skridt mod at blive verdensarv foretager Odense Bys Museer i samarbejde med eksperter fra Nationalmuseet og MOE Ingeniører boringer i den vold, som har omkranset vikingeborgen.

- Det er et stort øjeblik for Odense og museerne i dag, hvor vi påbegynder de første boringer til forprojektet, siger Mads Runge.

Boringerne foretages tirsdag fra klokken ti og skal dels afklare jordlagenes bæreevne og dels vise, hvor meget af volden der er bevaret.

Kort over Odense fra 1593, hvor den forladte vikingeborgs dimensioner kan ses. Foto: Odenses Bys Museer

Udgravning ved Nonnebakken i 2015. Foto: Odenses Bys Museer

Så stor var vikingeborgen

Oprindelig har volden haft en bredde på cirka 15 meter og en højde på omkring fem meter. Uden for volden har løbet en dyb og bred voldgrav.

Boringerne er finansieret af Odense Kommune og udføres i samarbejde mellem Odense Kommune og Odense Bys Museer.

Områder, der bliver optaget på Unescos verdensarvsliste, kan modtage midler fra World Heritage Fund. Listen omfatter naturområder og kulturskabte værdier, som betragtes som menneskehedens fælles arvegods. Af dansk verdensarv kan blandt andet nævnes Jellingmonumenterne, Roskilde Domkirke og Kronborg.