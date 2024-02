Odins Bro åben igen efter fire timer: Sådan så trafikkaos ud fra oven

Efter at have været spærret i omkring fire timer fra kl. 14 , er Odins Bro nu igen åben for trafik. Det oplyser TV 2 Fyns reporter, som netop er kørt over broen.



Broen har været spærret siden klokken 14, hvor den skulle lukkes efter et skib havde passeret. Teknikere knokler for at få broen åbnet igen.

Det er ikke første gang, at tekniske problemer lukker broen for trafik. Det skete også den 2 januar om aftenen.

Broen var dengang lukket i over to døgn, og det medførte store trafikale problemer. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er fejlen i dag sammenlignelig med den, der lukkede broen i to døgn.

Odins Bro er med sin samlede spændvidde på knap 118 meter Nordeuropas største svingbro og et markant vartegn i Odense. Der kører omkring 25.000 biler over broen i døgnet.