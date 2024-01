Odins Bro er gået i "baglås": Derfor tager det så lang tid

Siden tirsdag aften har Odins Bro i Odense været lukket, fordi der er opstået en fejl på flere følere samt fejl på hydraulikken, der bruges, når broen skal åbnes og lukkes.

Morten Vilsbæk, der er presseansvarlig i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, forklarer, at broen ikke kan styres automatisk, men skal betjenes manuelt. Og det tager tid, forlyder det.



Teknikere har været i gang med manuelt at lukke broen, siden fejlen opstod, og mens det østlige brofag nu er lukket, så arbejdes der stadig på at lukke det vestlige brofag. Hvornår det er sket, og hvornår broen igen åbnes for trafik, kan Morten Vilsbæk endnu ikke sige noget om, forklarer han.