Odinskolen genåbner efter nedlukning

Genåbningen onsdag betyder, at skoler, fritidsklubber, foreninger og kulturtilbud i Vollsmose Sogn kan genoptage aktiviteterne.

Således vil eleverne på Odinskolen og UngOdense, i sfo'er og klubtilbud samt på Mulernes Legatskole igen kunne møde fysisk op til undervisningen fra onsdag morgen.

Desuden åbnes dørene til alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter.

Omstillingsparate lærere

På Odinskolen, som TV 2 Fyn besøger onsdag morgen, er skolelederen imponeret over lærernes omstillingsparathed under endnu en nedlukning, og han ser frem til, at hverdagen på den nyåbnede skole igen kan vende tilbage.

- Det er rigtig dejligt at nedlukningen var så kortvarig, og at vi nu igen kan byde velkommen til børnene på den nye Odinskolen. Det glæder vi os til.



- Nu gælder det om at få genskabt den gode skoledag, og vi bliver nødt til at tale med børnene om de gode regler om håndvask, håndsprit, afstand igen. Og så glæder vi os til at se børnene igen onsdag morgen, siger Allan Feldskou, skoleleder på Odinskolen i Vollsmose.