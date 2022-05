Økonomiprofessor om nye rådmænd: - Jeg ser ingen faglige gevinster og effektiviseringer

Den nye sundhedsforvaltning med rådmand Tommy Hummelmose (K) i spidsen får 700 medarbejdere og et samlet budget på 1,2 milliarder.

Sundhedsforvaltningen bliver dermed ti gange større end den nye klima- og miljøforvaltning med rådmand Tim Vermund (S).

- Driftsbudgettet er på små 300 millioner kroner, men vi skal yderligere betale for de af kommunens borgere, som bliver behandlet på først og fremmest OUH. Dermed når vi op over 1,1 milliarder kroner, siger Tommy Hummelmose (K).

Tallene og organiseringen af de nye forvaltninger fremgår af et forslag fra direktørgruppen i Odense Kommune og ventes at blive vedtaget af de stående politiske udvalg tirsdag og onsdag i denne uge.

TV 2 Fyn har bedt økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, om at læse forslaget og de medfølgende høringssvar. Professoren har tidligere udtalt sig kritisk om de nye forvaltninger, og det har ikke ændret sig nu, hvor planerne er blevet mere konkrete.

- Ud fra en helhedsvurdering kan jeg ikke ud fra materialet se, at der er nogen specielle effektiviseringer eller samlede faglige gevinster i det her.



- Det er klart, at på enkelte områder som tandplejen, psykologteamet og rehabiliteringsområdet for senhjerneskadede vil der være nogle fordele. Her kan man sagtens se sig selv i en forvaltning, som er meget sundhedsorienteret, og det giver sikkert god mening for dem.

- Men når jeg kigger på alle de andre områder, kan jeg ikke se, at der skulle være nogen gevinster. Tværtimod ser jeg en stor bekymring blandt medarbejderne for at få mere administration og flere koordineringsopgaver, siger Per Nikolaj Bukh, som i høringssvarene også fornemmer en generel bekymring, som hæver sig over den forventelige frygt for forandringer og omstruktureringer.



Nye forvaltninger

Forvaltningerne blev født på valgnatten sidste år og indgik i konstitueringsaftalen, som samlede et bredt flertal i byrådet. Kun Venstre står udenfor.

Tommy Hummelmose og Tim Vermund overtog rådmandsposterne og det politiske ansvar ved årsskiftet. Siden har de sammen med topembedsmænd i Odense Kommune arbejdet på at kortlægge opgaverne i de nye forvaltninger.

Bortset fra en årlig politisk bevilling på fem millioner kroner pr. forvaltning har den nye organisering ingen indflydelse på kommunens kassebeholdning og samlede rammer, da der alene sker en overflytning af opgaver fra de "gamle" forvaltninger.

Sundhedsforvaltningen får således sine penge og medarbejdere fra især Ældre- og Handicapforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen.

Klimaforvaltningen får sine penge og medarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen.

Bekymrede medarbejdere

Tina Mortensen, som er næstformand for Hovedudvalget, frygter, at overflytningen af opgaver til de to nye forvaltninger vil presse de tilbageværende medarbejdere.



- Konsekvenserne kan blive, at opgaverne ikke løses med den fornødne kvalitet, og der vil ske en opgaveglidning, hvor opgaver skubbes fra en medarbejdergruppe til en anden eller fra ledelse til medarbejdere uden de fornødne kompetencer eller ressourcer er til stede, skriver Tina Mortensen på vegne af medarbejderne i sit høringssvar.

Medarbejderne i By- og Kulturforvaltningen frygter desuden, at det går ud over den faglige sparring.

- Faglig sparring på tværs af de forskellige myndigheder er altafgørende for en optimal løsning af kerneopgaverne. Der vil fremadrettet være kerneopgaver, der går på tværs af By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen. Hvorledes sikres det, at disse opgaver ikke falder ned mellem to stole, lyder spørgsmålet fra medarbejderne.



Forstår bekymringen

Økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh forstår godt, at der kan spores en vis bekymring blandt medarbejderne.

- På baggrund af det materiale, som nu er lagt frem, er der ikke indikationer på, at der kan leveres mere sundhed eller mere fokus på klima og miljø. Kigger jeg ind på alle høringssvarene, kan jeg heller ikke se noget, som understøtter dette. Jeg kan se, at enkelte afdelinger er positive, men der er mange, som er bekymrede for, at det går ud over løsningen af deres opgaver. Der påpeges en lang række vanskeligheder, som hurtigt kan opveje de positive gevinster, siger Per Nikolaj Bukh.

Er der ikke en fordel i, at sundhed og klima nu kan få mere politisk fokus i egne forvaltninger?

- Det kan godt være, at enkelte områder i forvaltningerne ser fordele i en større politisk fokusering. Men spørgsmålet er, om det er den store politiske masterplan at styrke tandplejen eller psykologteamet. Hvad med sårsygeplejersken, som skal arbejde sammen med hjemmesygeplejen ovre i Ældre- og Handicapforvaltningen? Eller hvad med terapeuterne, som skal arbejde rehabiliterende og er delvist placerede i den gamle Ældre- og Handicapforvaltning og i den nye Sundhedsforvaltning?

- Her vil der være en masse faglige problemstillinger og koordinationsopgaver, som tæller negativt i forhold til de gevinster, man gerne vil realisere, siger professoren.

Hummelmose afviser

Sundhedsrådmand Tommy Hummelmose er dog ikke tvivl om, at de nye forvaltninger vil blive en succes.

- Odense Kommune står over for meget store udfordringer på sundhedsområdet. Vi står over for 60 procent flere ældre over de næste otte år og dermed følger der også flere kroniske lidelser med. Vi har omkring 40 procent unge kvinder, som har problemer med trivsel.

- Det vi vil med Sundhedsforvaltningen er faktisk ikke at ville effektivisere, så her er jeg direkte uenig med Per Nikolaj Bukh. Det vi vil er at samle alle dygtige sundhedsmedarbejdere, fordi vi tror på, at vi sammen kan udvikle bedre sundhedstilbud, end hvis man står hver for sig, siger Tommy Hummelmose.

Venstre stemmer som det eneste parti i byrådet mod oplægget fra direktørgruppen.

- Vi mener, at forvaltningerne fagligt skal belyse de muligheder, der er for at styrke både sundhed og klima uden at være bundet til en politisk besluttet løsning med flere rådmandsposter. Forslaget vil bidrage til flere siloer og mere administration, siger rådmand Christoffer Lilleholt (V).