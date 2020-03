Økonomisk førstehjælp: Odense planlægger hjælpepakke til fritids- og kulturlivet

Der er ikke meget liv på scenen i Nørregaards Teater.

Ligesom mange andre kulturinstitutioner på Fyn har corona-situationen tvangslukket det odenseanske teater. Alle er sendt hjem, og teatret refunderer alle billetter til aflyste forestillinger.

- Det sætter selvfølgelig sine spor, fortæller teaterchefen, Carsten Wittrock.

Læs også Coronavirus truer tøjbutik: - Det er værre end finanskrisen

Folketinget har allerede annonceret en hjælpepakke til kultursektoren, men ordningen gælder foreløbig kun for arrangementer, der skulle have fundet sted i marts, og det er ikke sikkert, at alle berørte kulturtilbud i Odense Kommune kan modtage hjælp fra denne pakke.

Derfor vil kommunen skride ind og tilbyde en lokal hjælpepakke til fritids- og kulturlivet i Odense.

- Det er et signal til dem om, at vi er her. Vi har ingen interesse i at hive tæppet væk under nogen. Vi har allesammen brug for dem, når der bliver lukket op igen. Så trænger vi med statsgaranti til at få en oplevelse og komme tilbage i vores forening og mødes med nogle mennesker, siger Odenses by- og kulturrådmand, Jane Jegind (V).

Udsættelse af husleje

Ifølge rådmanden er der mange små håndtag, der kan drejes på.

- Hvis man som kulturaktør har en aftale om at afvikle noget, der ikke kan afvikles, fordi der ikke må komme gæster, så skal vi nok finde ud af, om det kan afvikles senere. Ellers kan vi også være large, og så er der noget, man får penge for, selvom det ikke er lavet, forklarer Jane Jegind.

Også professionelle idrætsforeninger som Odense Boldklub og Odense Bulldogs bliver presset af corona-tiltagene.

- Vi skyder den regning, de skulle have betalt nu for husleje, fordi de er i likviditetsproblemer, siger Jane Jegind.

Læs også Corona-jobbank: Over 1.500 står klar til at hjælpe

Omfanget af konsekvenserne i fritids- og kulturlivet afhænger ifølge Jane Jegind af, hvor længe lukningerne kommer til at vare.

- Jo længere tid der går, jo sværere vil det være for nogle at leve op til de aftaler, de skal lave, forklarer by- og kulturrådmanden.

Ifølge Jane Jegind er der forskel på, hvor godt foreninger og kulturtilbud er rustede til at klare krisen.

- En forening, der har månedsopkrævning, vil i de her tider opleve fald i antallet af medlemmer, og derfor får de udfordringer med at betale deres ting.

Udfordrende at levere teater

Nørregaards Teater har i en aftale med Odense Kommune forpligtet sig til at levere et bestemt antal børneforestillinger. Teatrets sæson slutter i juli, og det skal, ifølge aftalen med kommunen, have opført forestillingerne inden.

Ifølge teaterchefen vil Jane Jeginds forslag betyde meget for Nørregaards Teater:

- Hvis vi nødvendigvis ikke skal levere den fulde pakke, men så meget vi kan, når skolerne kommer op at køre igen, er vi ikke holdt skadesløse, men så er vi godt på vej.

Læs også Opera får flere penge: - Nu kan vi komme ud og vise det frem

Udover børneforestillinger har Nørregaards Teater også aflyst andre forestillinger og planlagte turnéer. Carsten Wittrock håber, folk allerede nu vil købe billetter til erstatningsforestillinger.

- Vi er nødt til, på en eller anden måde, at sikre en fremtid.

Kommunens egne tilbud rammes også

Det er ikke kun private aktører, der bliver berørt af krisen. Odense Kommunes egne kulturtilbud bliver også ramt.

Baseret på viden fra tidligere år er den foreløbige vurdering fra by- og kulturforvaltningen, at lukning af de kommunale svømmehaller på nuværende tidspunkt medfører reduktion i billetindtægter svarende til ca. 900.000 kr. om måneden.

Læs også Maskine erstatter mennesker i svømmehallen: - Hvad gør man, når man har glemt badebukserne?

Kulturmaskinen kommer også til at mangle indtægter. Foreløbig vurderer by- og kulturudvalget, at der her vil mangle en indtægt på ca. 800.000 kr. om måneden.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, om der vil kunne opnås kompensation fra den nationale pulje til, helt eller delvist, at dække de manglende entré- og salgsindtægter.

Hjælpepakken til fritids- og kulturlivet tages op i by- og kulturudvalget på tirsdag.