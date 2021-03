Øl-køleskab ribbet for anden gang - nu lukker det på ubestemt tid

13. marts skulle Small Craft Distillery have fejret et-års fødselsag for deres lille øl-køleskab på Odense Havn, hvor kunder betaler for mikrobryg og sodavand via mobilepay.

Men sådan bliver det ikke.

Onsdag aften mellem 18 og 22 er køleskabet og ølkasser nemlig blevet ribbet for alt indhold af ukendte gerningsmænd for anden gang på 14 dage. Det har fået stedet til at lukke køleskabet på ubestemt tid.

- Jeg vil indrømme, at jeg fik lidt tårer i øjnene, da jeg lagde sedlen. Nu sidder jeg faktisk og bliver lidt ked af det igen, siger direktør i Small Craft Distillery, Claus Christensen, da TV 2 Fyn taler med ham torsdag aften.

- Det er en hård tid, men det har virkelig været et lyspunkt for os og dem omkring havnen. At de lige kunne sætte sig ned et øjeblik og tænke, at det hele er okay, siger han.

Fødselsdagsplaner i vasken

Virksomheden åbnede den lille vejbod på Odense Havn for godt et år siden, da coronavirussen lukkede alt andet. Køleskabet er siden blevet fyldt op med drikkevarer mange gange, og i køleskabets første 11 måneder betalte odenseanere og andre kunder glædeligt for deres øl uden opsyn.

Derfor gør det direktøren trist, at det ikke længere kan lade sig gøre.

Ikke nok med at han er ærgerlig over at tage frirummet fra de mange fynboer, der har behandlet køleskabet godt, betyder det også noget for virksomhedens økonomi.

- Vi er lukket for vores normale kunder, men med køleskabet har vi haft cirka 1.000 kroner i omsætning om dagen, siger Claus Christensen og bliver suppleret af virksomheden financial controller, Marie-Louise Legh-Smith:

- Vi havde jo håbet på, at vi ville få en øget omsætning, og så havde vi planlagt en lille ting, til når køleskabet fylder et år, siger hun.

Til fødselsdagen var der planer om en foodtruck, gode 2-for-1-tilbud og en masse andet sjovt, der både skulle give penge i kassen og en god oplevelse til de trofaste kunder.

- Vi har været nødt til at kassere det. De tiltag, vi havde planlagt måtte vi skrotte, for det giver ikke mening, når vi ikke længere har et køleskab, siger Marie-Louise Legh-Smith.

Ville have rost folk

Selvom Claus Christensen havde lidt uro i kroppen, da de sidste år satte gang i det selvbetjente køleskab, har der ikke været noget at sætte en finger på indtil for nylig.

- Vi havde tænkt os at rose folk for den måde, de har været på, til fødseldagsfejringen, siger han.

I næsten et år har Claus Christensen haft stor tiltro til folk, der selv skulle betale for øl fra køleskabet. Nu er det slut på ubestemt tid. Foto: Ole Holbech

Men i stedet må de nu sætte det hele på pause på ubestemt tid.

- Det her har ødelagt vores dag fuldstændig, siger Marie-Louise Legh-Smith.

For nu ser virksomheden ikke andre udveje end at lukke køleskabsdøren i. De har overvejet, om køleskabet kan holde åbent i få timer med overvågning fra personale, men det vil koste for mange penge i løn og fjerner en stor del af glæden.

- Det er ret dystert lige nu. Vi kan godt sætte et kamera op, men det er bare for meget mistillid, og det er slet ikke det, vi har bygget konceptet op om, siger Marie-Louise Legh-Smith.

- Uanset hvad har de vundet

Normalt låser køleskabet mellem 22 og 07, men fra torsdag er det være et tomt køleskab, der lukkes af.

Da køleskabet blev ribbet første gang, sendte flere kunder penge via mobilepay for at støtte tabet. Det gav cirka 3.000 kroner til den lille virksomhed, men nu er modet taget fra dem.

- Donationerne sidst gjorde, at vi tænkte: Vi prøver sgu lige én gang til. Vi fik tilliden til, at det nok skulle gå, siger Claus Christensen.

- Vi kan ikke have et tyveri af den kaliber igen, for det giver ikke mening for os. Selvom det var rigtig dejligt med pengene, så giver det ikke det samme som den daglige indkomst, vi plejer at have, understreger Marie-Louise Legh-Smith.

Allerede nu mærker de begge en stor opbakning fra kunder, der skriver velmenende ord og sender tanker. Selvom det får "hjertet til at hoppe af glæde", som Claus Christensen beskriver det, gør det ondt, at nogen folk ikke har kunnet lade køleskabet være i fred.

- Vi har ikke en mistillid, men vi er kede af, at nogle få tvinger os til at tage noget fra de mange. For mig er det en modløshed, jeg sidder med, for vi kan aldrig fjerne dem, der ikke vil og kan opføre sig pænt. Så uanset hvad, har de vundet, siger Marie-Louise Legh-Smith.

- Det er en følelse af total afmagt, fordi den lille rest af fast indtjening er taget fra os, og et lyspunkt i en sort tid er taget fra vores kunder, siger Claus Christensen.