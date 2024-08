Østeuropæiske tricktyve afsløret i nyt og frækt svindelnummer

Fyns Politi advarer fredag morgen borgere mod et nyt svindeltrick, som er blevet spottet i Nyborg og Odense.

Torsdag forsøge "østeuropæiske kvinder" nemlig at snyde intetanende borgere i de to byer ved at give tilfældige folk halskæder, som i forvejen havde halskæde på. Fyns Politi modtog to anmeldelser om den type kriminalitet, oplyser vagtchef Kenneth Taarnquist til Ritzau.

Når svindlerne blev afvist tog de alle halskæder af - inklusiv de tilfældigt udvalgte borgeres egen halskæde. Fyns Politi skriver på X, at det særligt er ældre borgere, der skal være opmærksomme på denne nye svindelmetode.