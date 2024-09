Offer modsiger vidner, der så "kvinde" begå vildt hærværk

TV 2 Fyn har talt med offeret for episoden, der oplyser, at der ikke er tale om en kvinde, men en mand, der begik overfaldet. Fyns Politi har ligeledes bekræftet, at der er tale om en "yngre mand".

Et drama ud over det sædvanlige udspillede sig fredag ved "Kilometerhusene" i Odense SØ. Politiet fik anmeldelsen klokken 13:27 fredag.

To vidner lagde ifølge deres egen forklaring tilfældigvis vejen forbi, da hændelsen foregik.

- Det var en kvinde, der sad på taget og smaskede med køller, siger et vidne.

- Der skete en dramatisk episode. En mand kom ud ad bilen, og så hoppede han ind i den anden bil og slog på den og ødelagde ruden, siger Omar fra Odense, der ifølge egne ord kom forbi, da hændelsen var i gang.