Kamp mod fart: Nye initiativer skal stoppe vanvidsbilisterne

Fynboerne har den seneste tid haft flere tilfælde af vanvidsbilisme, der både har kostet liv og skabt utryghed i byerne.

Derfor vil By- og Kulturudvalget i Odense nu indføre flere tiltag, der skal komme fartsynderne til livs - herunder en cykelsti i bydelen Østerbro.

Det ville betyde, at vi trygt kan cykle uden at være bange for, at vi er de næste, der bliver kørt over Rikke Sørensen, beboer, Odense

Og det vækker jubel hos beboerne.

- Jeg synes, det er et fantastisk godt forslag. Jeg håber bare, at de kan få det vedtaget hurtigt, for vi oplever stadig, at der bliver kørt for stærkt, og det er stadig super utrygt at cykle herude, siger Rikke Sørensen, der også har stået bag en underskiftsindsamling for en cykelsti.

- Det ville betyde, at vi trygt kan cykle uden at være bange for, at vi er de næste, der bliver kørt over.

Dobbelt så hurtigt som tilladt

Der er set tilfælde af vanvidsbilisme flere steder på Fyn. Blandt andet på Nordfyn, hvor en vanvidsbilist påkørte og dræbte en familie på tre i sommer.

I Odense kørte en ung mand for nylig 140 kilometer i timen på Middelfartvej - dobbelt så hurtigt som den tilladte hastighed. Og på Østerbro kørte tre unge i høj fart ind i en husmur, hvilket fik en dødelig udgang for to af dem.

Rådmanden Christoffer Lilleholt (V) mener, der skal sættes ind på flere punkter. Han vil også se på, om man kan lave nogle foranstaltninger, der gør, at man ikke kan køre rundt i indre bys mere lukkede områder som gågader og pladser.

- Det her er først og fremmest et adfærdsproblem, vi skal have stoppet. Vi skal gøre det uacceptabelt at køre for stærkt. Der skal være hårdere straffe, der skal laves på Christiansborg - større bøder. Og så skal vi have en adfærdspolitik, hvor vi virkelig slår ned på dem, der gør det. Det er især banderne, der kører i meget store biler og kører alt for stærkt, siger han.

Ikke sikkert en cykelsti er nok

Lovgivningen omkring vanvidsbilisme er Folketingets opgave, men Odense Kommune kan også selv gøre noget for at sikre vejene.

- Vi kigger på de enkelte veje og steder og undersøger, hvad vi kan gøre, så man kører det, man skal, og ikke kører for stærkt, siger Christoffer Lilleholt.

Rikke Sørensen er glad for, at rådmanden har lyttet, men er heller ikke sikker på, at man kan nøjes med cykelstier på Østerbro.

- En cykelsti er en start, fordi der så kommer en kant, som bilisterne ville skulle køre over for at ramme os. Men det er stadig supervigtigt, at der også bliver lavet nogle bump, så bilerne holder deres fart nede, siger hun.

Fængsel og store bøder

Det er ikke alle veje, hvor der kan laves heller, chikaner og vejbump, der nedsætter hastigheden. De såkaldte hovedfærdselsårer, hvor den tunge trafik kører, skal fortsat være fri.

Derfor er fængslsstraf og store bøder til vanvidsbilisterne vigtige redskaber til at komme problemet til livs, mener Christoffer Lilleholt.

- Her mener jeg i dén grad, at det vil have en præventiv effekt, hvis man har strengere straffe, siger han.

Der skal også i højere grad være mere dialog om det at køre for stærkt, mener rådmanden. Det skal man tale med de unge om, inden de får kørekort, og det skal man tale om på uddannelsesinstitutionerne. Samtidig bør man fortsætte med fartkampagner.

Men ifølge rådmanden kan forebyggelse ikke stå alene.

- Der er en, to, tre procent af folk, der kører rundt i byen, som ikke bliver ramt af de her kampagner, men hvor det tværtimod er folk, der måske kommer fra bandemiljøet, som er fuldstændig ligeglad med vores lovgivning. Og der er den straf, der virker, siger Christoffer Lilleholt.