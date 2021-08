OL-helte hyldes: - Hele Odense er stået op på mærkelige tidspunkter for at følge med

Mandag bliver de to cyklende OL-helte Lasse Norman og Rasmus Lund Pedersen hyldet på Odense Rådhus, hvor blandt andre borgmester Peter Rahbæk Juel (S) roser de to for deres indsats.



- I skal vide, at her i Odense er vi pivstolte af de præstationer, I har lavet i Tokyo. Og vi følger med i de løb, I har kørt. Uanset om det er 4.000 meter for hold eller parløb, siger han.