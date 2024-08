OL-medalje har kostet - "ked af det på min og Odenses vegne"

OL er slut for de danske håndboldkvinder, der lørdag tog en overbevisende bronzemedalje efter sejr over Sverige.

Men intet er så godt, at det ikke er skidt for noget. Den kommende Odense Håndboldspiller Louise Burgaard fortæller nemlig, at kroppen er slidt efter den olympiske turnering, og at der nu kommer en pris.

Bagspilleren døjer med smerter i akillessenen, som har hæmmet hendes spil. I bronzekampen mod Sverige fik akillessenen et nyt riv i slutningen af første halvleg, så den skal scannes.



- Jeg er ked af det på min og Odenses vegne, at jeg skal starte sådan i en ny klub. Det er ikke den optimale måde at komme ind i en klub, som jeg glæder mig til at starte i, siger hun til Ritzau.