Olav de Linde vil reducere byggeri og forære skov til kommunen 

Et nyt forslag fra byggefirmaet Olav de Linde kan betyde, at der skal fældes færre træer i Åløkkeskoven.

Olav de Linde foreslår nu at nøjes med at opføre tre bygninger på seks etager i forlængelse af det nuværende byggeri. De to af dem skal ligge på et område, hvor der i dag ligger to nedrivingsklare industribygninger, mens det tredje skal ligge på det, der i dag fungerer som en opbevaringsplads og bliver kaldt "Cirkuspladsen".

Forslaget fra Olav de Linde kommer i et høringssvar til Odense Kommune, som svar på et ændringsforslag til kommuneplanen fra rådmand Christoffer Lilleholt (V) om at gøre hele området til en del af projektet “Det grønnne Danmark”.

De tre bygninger vil alle blive på seks etager, ligesom en af bygningerne i området allerede er. I de forrige forslag var bygningerne på tre, fire og fem etager.

- Jeg synes, at dette er en positiv udvikling, og det viser, at Olav de Linde har lyttet til kritikken. Firmaet har rakt hånden frem, og jeg håber, at dette forslag kan lukke konflikten om Åløkkeskoven og få parterne til at mødes, siger Anders W. Berthelsen (S), der er medlem af By- og Kulturudvalget.

Tidligere har der været planer at bygge både seks og otte bygninger i skoven, men det er nu droppet. Samtidig vil Olav de Linde overdrage et skovområde på mellem 6.500 og 7.000 kvadratmeter til Odense Kommune. Forslaget bliver godt modtaget af Anders W. Berthelsen.

- Jeg har ikke hørt om andre tilfælde, hvor en privat jordejer overdrager så stort et skovområde til en kommune. Det er meget bedre end at gøre området til en af “Det grønne Danmark”. Hvis forslaget bliver vedtaget kan kommunen bestemme, og så kan vi gøre det til fredskov i al evighed, siger socialdemokraten.

Narrer folk

Det nye udspil bliver dog ikke positivt modtaget af beboerne nær Åløkkeskoven.

- Har du nogensinde hørt om en bygherre, der vil forære halvdelen af sin grund uden at tjene penge? Der er ikke nogen god byttehandel i det der. Det er meget skidt, hvis nogen politikere går med i det. Jeg kan godt forstå Olav de Linde. Hvis politikere går med, bryder de alle regler og aftaler om, at man skal beskytte natur og skabe mere natur, lyder det fra Carsten Myhr, der er formand Åløkkekvarterets Grundejerforening.

- Han (Olav de Linde, red.) forgøjler. Det er et pænere ord for at narre folk, når han vil lave et pænt kompromis med at forære skov og bygge kun tre bygninger, men intet af det har med virkeligheden at gøre. Det skov, han vil forære, kan han ikke bruge til noget, han betaler bare skat af det. Det er bare for at blive fri for en byrde, siger Carsten Myhr.

Ifølge grundejerformanden er Cirkuspladsen en del af en 500 år gammel skov, og det er Olav de Linde, der har omdannet det til en opbevaringsplads med cement og beton på jorden.

- Vi er så frygteligt bange for, at han vil ødelægge de beskyttede områder ved at bygge. Det er ikke smart at gøre i et ømtåleligt naturområde. Hele skoven hænger sammen. Der er fauna- og florapassager, og det vil man bryde ved at bygge, siger han.

Skeptisk rådmand

By- og kulturrådmanden bryder sig heller ikke om forslaget fra Olav de Linde.

- Jeg mener ikke, at han kommer os i møde. Det her handler om, hvorvidt der skal bygges i skoven eller ej, og det vil han fortsat. Derudover går han op i højden. Både i en skov og i et boligområde er det voldsomt med seks etager. Det er klart, at vi kommer nærmere hinanden. Jeg har foreslået, at der kunne laves et projekt, på de to industrigrunde. Men min grønne linje går ret skarpt med Åløkke Skoven, siger Christoffer Lilleholt (V).

Udover at overdrage et stort areal til kommunen bag det nuværende Olav de Linde-byggeri på Rugårdsvej, foreslår firmaet også, at et skovareal ved Mogensensvej bliver omdannet til fredsskov.

- Nu skal vi kigge nærmere på forslaget, og hvis der er flertal for det, skal det i høring, og vi skal have lavet ny lokalplan for området. Men jeg synes, at det er et kompromis, alle bør være tilfredse med, siger Anders W. Berthelsen.

Kan få retsvirkning

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune skal på tirsdag tage stilling til et forslag fra By- og kulturrådmanden om at inddrage skovområdet, som er ejet af Olav de Linde i den nationale plan, der kaldes "Det Grønne Danmark".

I sit høringssvar skriver Olav de Linde, at "en registrering som Grønt Danmarkskort, vil medføre yderligere indskrænkninger i ejendommens fremadrettede anvendelsesmuligheder".

"Med andre ord vil kommuneplanens indhold medføre en direkte retlig konsekvens for Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S...", hedder det videre i høringssvaret.