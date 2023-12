Olivers far blev kørt ihjel - nu vil retten løslade flugtbilist

Natten til lørdag 21. oktober mistede Søren Bo Wozny livet, da han blev kørt ned af en narkopåvirket bilist i krydset mellem Ejbygade, Kertemindevej og Kochsgade i Odense.

Den 21-årige bilist flygtede efterfølgende fra stedet, men blev kort efter anholdt af politiet, som fandt frem til ham, da han tabte en nummerplade i forbindelse med ulykken. Efterfølgende blev han sigtet for at have ramt og dræbt den 57-årige Søren Bo Wozny.

Torsdag tog sagen så en drejning, skriver Fyens Stiftstidende, der kan berette, at Retten i Odense besluttede at løslade den 21-årige mand. Det skyldes, at log-oplysninger og videomateriale fra ulykkesstedet viser, at bilisten formentlig kørte over for gult, mens cyklisten kørte over for rødt. Anklagemyndigheden har efterfølgende kæret kendelsen.