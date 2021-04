Omdelt flyer advarer mod vacciner: Fynsk vaccineforsker føler sig misbrugt

Og selvom Christine Stabell Benn mener, at citatet er taget ud af kontekst, bekræfter hun samtidig, at De Nationalliberale i deres flyere citerer hende korrekt.

- Jeg kan ikke løbe fra, at jeg har sagt sætningen. Men jeg synes godt nok, at det er at stramme den, at trække den ud af sammenhæng og ikke nævne alle de andre ting, jeg også siger om vaccinen.

- Jeg kan godt ærgre mig over, at jeg har brugt lige præcis den ordlyd, der står meget skarpt, når man tager den ud af kontekst - for man kan jo aldrig garantere, at det ikke bliver taget ud af kontekst. Og det var nok også at sætte tingene lidt på spidsen, siger vaccineforskeren.

Christian Eisner fastslår desuden, at De Nationalliberales formål med pamfletten er at gøre folk nysgerrige og udvide deres informationshorisont.

Talte ud fra en hypotetisk situation

Ifølge Christine Stabell Benn skal citatet ses i lyset af det fulde interview hun gav til Radio4.

- Der er eksempler på, at når man skynder en vaccineproduktion frem, så kan der opstå problemer. Vi har tidligere haft vacciner, der efterfølgende har vist sig at have alvorlige bivirkninger. Men der var jo ikke noget data om corona-vaccinen publiceret på det tidspunkt, hvor vi snakker om det, så jeg taler jo ud fra en hypotetisk situation, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg synes ikke, jeg har set nogen data, bortset fra de her blodpropper fra AstraZeneca og måske også Johnson & Johnson, som peger på, at der skulle være nogen specifikke, alvorlige bivirkninger til de her nye vacciner på nuværende tidspunkt.