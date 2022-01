Omskoling af ledige: Kan være en mulig løsning for mangel på arbejdskraft

Anbefaling til andre

Det er med et stort smil bag mundbindet, at Zeinab Azizi triller ud på de odenseanske veje i sin bus. Hun er glad for, at hun fik muligheden for at skifte branche og få sig et fast job.

Derfor vil hun også gerne anbefale jobbet til andre ledige, som måske ikke ved, at det er en mulighed at blive omskolet til buschauffør.

- De, som ikke har noget lige nu, skal bare komme ud af deres hus og søge muligheden som buschauffør. Det er lige meget, om man er kvinde med tørklæde eller hvordan man ser ud. Vi er alle mennesker, og hvis man overkommer alle fordommene, kan man få stor succes, siger Zeinab Azizi.