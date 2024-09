Omstridt eks-skoleleder bryder tavshed

Opdateret 17.05: Christian Gantzhorn Hovendals Facebook-opslag blev kortvarigt slettet, men er igen offentligt synligt.



I sidste uge kom det frem, at skoleleder Christian Gantzhorn Hovendal på den omstridte Agedrup Skole i Odense valgte at stoppe efter længere tids uro omkring skolen, tryghed og trivsel.

Dengang var det ikke muligt at få en kommentar fra skolelederen, men nu skriver Christian Gantzhorn Hovendal selv en opdatering på Facebook, hvor han udtrykker taknemmelighed over for flere parter i sagen.

Her takker han blandt andet kollegerne på Agedrup Skole, ligesom han takker politikere, medier og tidligere forældre for at være med til at bevise, at han kunne stå fast selvom han mødte modstand.

Samtidigt skriver Christian Gantzhorn Hovendal, at han valgte at stoppe som skoleleder nu, inden han ramte sin grænse, og at valget alene var hans.



Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning oplyser modsat, at skolelederens exit er en 'gensidig fratrædelsesaftale' mellem kommunen og Christian Gantzhorn Hovendal selv. Netop med begrundelse i parternes enighed får den tidligere skoleleder 18 måneders løn med sig - et samlet beløb på omkring 1,3 millioner kroner.

Du kan læse hele opslag herunder. TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den tidligere skoleleder.