Omstridt motorcrossbane får igen ekstra penge af kommunen

- Vi påskynder det, for vi har ikke selv kunne støve de penge op. På den måde er vi taknemmelige for støtten. Det viser også, at Odense Kommune støtter det her projekt, siger Louise Laustsen og fortsætter:

- Det er en blåstempling af projektet.

Modvind på banen

Siden anlægget blev bygget i 2020 har motorcrossbanen mødt en del modstand. Tidligere har TV 2 Fyn også kunne fortælle om utilfredse naboer, der allerede tre år forinden også klagede over etableringen af anlægget i Kærby Mose.

Rådmanden for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune håber også, at den længerevarende sag om motorcrossanlægget i Kærby Mose snart kan nå sin afslutning: