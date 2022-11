Onsdag falder dommen i sagen om drabet på Abdinur Mohamed Ismail

Onsdag falder der dom i sagen om drabet på 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, der blev et uskyldigt offer i en voldsom skudepisode mellem to rivaliserende grupperinger i Odense-bydelen Vollsmose den 24 juni 2020.

Fem mænd er tiltalt i forbindelse med drabet på Abdinur Mohamed Ismail.

Fire af mændene er tiltalt for drab, medvirken til drab eller forsøg på drab, mens den femte mand er tiltalt for at stå bag, at de andre tiltalte mødte bevæbnede op i Egeparken den skæbnesvangre aften.

Alle fire nægter sig skyldige i manddrab.

Strafferammen for uagtsomt manddrab går fra fire måneder til otte år, mens straframmen for manddrab går helt op til livstid.

Udover de ovenstående sigtelser er de fem tiltalte også sigtet for narkosalg, våbentyveri og meget andet.

17 dage i retssal 13

Over de 17 dage Abdinur-sagen har kørt i Odense Domhus, har anklagemyndigheden fremlagt store mængder videoovervågning, aflytninger og telefonsamtaler som dokumentation for, at drabet på Abdinur var forsætligt.

Sagens mange forsvarere accepterer dog ikke politiets påstand om manddrab med fortsæt og i forening.

Blandt andet mener Michael Juul Eriksen, der er forsvarsadvokat for den tiltalte, som anklageren mener skød Abdinur, at der ikke kan føres bevis for, hvem der affyrede det dræbende skud, og at det kan være en fejl, at Abdinur blev ramt af et projektil.



Hvorvidt skuddet der endte et uskyldigt liv var en fejl eller ej afgøres onsdag, hvor dommen i sagen om drabet på Abdinur Mohamed Ismail falder i Odense Domhus.