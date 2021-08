Onsdag genåbner Vollsmose: - Vi glæder os rigtig meget, siger skoleleder

Således vil eleverne på Odinskolen og UngOdense, i sfo'er og klubtilbud samt på Mulernes Legatskole igen kunne møde fysisk op til undervisningen fra onsdag morgen.

Desuden åbnes dørene til alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter.

En løftet pegefinger

I kommunikationen til elever og forældre omkring genåbningen har skoleleder Allan Feldskou understreget vigtigheden af, at alle tager corona-situationen yderst alvorligt.

- Det er lidt med en løftet pegefinger til forældrene og en klar besked om, at hvis et barn har det skidt, skal det blive hjemme og blive testet, så smitten ikke spreder sig igen. Det er forklaret med store bogstaver og fed skrift, siger Allan Feldskou.

Han fortæller, at der er indrettet testcenter på begge de gamle afdelinger, som nu tilsammen udgør Odinskolen, så man to gange om ugen kan blive testet.

- Det er vigtigt at understrege, at smitten stadig er høj i Vollsmose – selv om den ikke er så høj, som den har været. Så vi kommer med en meget tydelig opfordring til at blive testet. Og med en indtrængende anbefaling til alle på 12 år og over om at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling om at blive vaccineret, siger Allan Feldskou.