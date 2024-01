Op mod 40 katte fjernes fra "kommunal losseplads"

Fyns Politi er tirsdag formiddag i gang med at assistere Kattens Værn, i forbindelse med at dyreorganisationen er ved at indfange og fjerne katte på en ejendom i det sydvestlige Odense.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist over for TV 2 Fyn.

Kattens Værn oplyser til TV 2 Fyn, at der er mellem 30 og 40 katte på Brændekildevej 49 i Bellinge, og de er i færd med at blive undersøgt i en lade for skader.

- I den konkrete sag har Odense Kommune en borger, der kun må have én kat, men nu har 30-40 katte. Det er ikke første gang, vi er der, men beboeren er ikke så glad for, at vi kommer og seneste blev han ret aggressiv, fortæller direktør i Kattens Værn Therese Servé Wilbert til TV 2 Fyn og uddyber:

- Nu er kommunen lidt træt af de mange katte, og derfor har de bedt om at få klaret sagen, og så har vores kattefanger fået assistance af Fyns Politi, siger hun og slår fast, at det er en usædvanlig situation, at politiet er nødt til at assistere ved katteindfangning.

Hjem for udsatte beboere

Fyens Stiftstidende har tidligere beskrevet, hvordan adressen er forvandlet til en losseplads af de udsatte beboere på matriklen. Tilbage i sommeren 2012 flyttede en række udsatte beboere ind på adressen. Boligerne, der består af fire pavilloner med et opholdsrum, køkken og bad, var ment som et led i en resocialiseringsproces for de udsatte borgere.