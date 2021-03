Opfordrer alle til at blive testet: Smitten stiger igen i Vollsmose

Coronaviruspandemien har fortsat stramt fat om Vollsmose i den nordøstlige del af Odense. Endnu engang er incidenstallet i bydelen steget.

Mandag har Odense Kommune oplyst til TV 2 Fyn, at tallet, der dækker over antal smittede per 100.000, er nået 776,6. Søndag var incidenstallet i Vollsmose 732,8, mens det lørdag var på 689,1.

Mandagens incidenstal svarer i reelle tal til, at omkring 75 odenseanere i Vollsmose er testet positiv.

- Vi har været der før. Corona kommer i bølger med udbrud på forskellige tidspunkter. Men det har noget at gøre med den måde, folk bor her. De bor flere i lejlighederne, og man bliver i højere grad smittet i husstanden nu, siger Rami Ezzeddine, der er sikkerheds- og beredskabskoordinator i Odense Kommune.

Odenses samlede incidenstal ligger på 115,1 mandag.

Isolation indtil negativt prøvesvar

Det er frustrerende, at man ikke rigtig ved, hvornår vi er åbne og hvornår, vi er lukket. For os som skole er det vigtigt, at der først bliver åbnet, når der er helt styr på det Karina Hvid, lærer

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer på grund af det høje incidenstal alle i Vollsmose til at lade sig teste - også selvom man ikke oplever symptomer eller føler sig syg.

- Vi har kommunikeret ud, at smitten er her igen, og nu skal vi passe på. I de seneste par dage har vi fået støtte af Styrelen for Patientsikkerhed, som stemmer dørklokker og hjælper med, hvordan man skal forholde sig. Og så bliver der opfordret til, at man bliver testet, forklarer Rami Ezzeddine.

Lørdag var der får beboere fra bydelen, der fik den coronatest, som der blev opfordret til, men søndag var hele 853 inde og få testen.

På Abildgårdskolen er det muligt at få en pcr-test foretaget i halsen indtil klokken 18 mandag. På Risingsvej 112 kan man fra indtil klokken 16.30 få foretaget en kviktest i næsen.

Bekymrede beboere

Den stigende smitte har gjort flere ef borgerne i Vollsmose bekymrede. De er kede af, at det er gået så hurtigt med smitten i bydelen.

- Der er ærgerligt. Jeg håber, at alle i området bliver testet, siger Nwrullah Muhammedullah, der bor i Bøgeparken.

- Jeg synes, det er bekymrende, men jeg forstår det heller ikke helt. Jeg ser, at folk holder afstand og bærer maske, så jeg er faktisk også overrasket, siger Metha Maul, der har boet i Bøgeparken i otte år.

Metha Maul kan ikke helt forstå, hvorfor smitten er steget i Vollsmose. Hun oplever, at alle gør en aktiv indsats. Foto: Pernille Gram

I fredags blev det meldt ud, at H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen skulle lukke fra mandag grundet den voldsomme smittestigning.

Jeg tænker, at det, at skolerne er lukket ned, pop-up testcentre og mulighed for flere test er godt til at starte med. Og virker det ikke, så må vi som beboere æde den, for så er der jo nogen, der ikke har passet nok på Metha Mal, beboer i Bøgeparken

- I skolen må de kun lege med de børn, de går i klasse med, men vi kan jo ikke forhindre, at de mødes med hinanden derhjemme, og nu har det lige været vinterferie, siger Karina Hvid, der er lærer i 1. klasse.

Hun synes, at det er en god idé, at Styrelsen for Patientsikkerhed går rundt i området og håber, at der kommer styr på smitten i Vollsmose snart.

- Det er frustrerende, at man ikke rigtig ved, hvornår vi er åbne og hvornår, vi er lukket. For os som skole er det vigtigt, at der først bliver åbnet, når der er helt styr på det, siger hun.

Lukket område

Efter den voldsomme smitte i området var By- og Kulturrådmand i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt (V) ude og sige, at man bør lukke af for området.

- Jeg mener, at vi skal gå relativt hårdt til værks og lukke dele af byen ned. Det skal vi gøre for at sikre, at Odense stadig kan blive en del af den genåbning, som vi ser, sagde Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn søndag.

Den udmelding er borgerne i Vollsmose dog ikke helt enig i.

- Det synes jeg ikke, man skal. Det er forår og folk har brug for at komme ud. Det er svært at sidde i hjemmet med lukket dør uden frisk luft, siger Nwrullah Muhammedullah.

Nwrullah Muhammedullah er uenig med rådmand Christoffer Lilleholt, når det kommer til, om Vollsmose skal lukkes fuldkommen ned. Foto: Pernille Gram

- Jeg tænker, at det, at skolerne er lukket ned, pop-up testcentre og mulighed for flere test er godt til at starte med. Og virker det ikke, så må vi som beboere æde den, for så er der jo nogen, der ikke har passet nok på, siger Metha Mal.

Tidsbestilling er ikke nødvendig og alle over fem år kan blive testet disse steder.

Odense Kommune opfordrer til, at alle går i isolation indtil et negativt prøvesvar foreligger.