Opfordring efter OB-nedtur: - Fodbold uden tilskuere er som sodavand uden brus

Også kommerciel chef i OB, Jack Jørgensen, håber, at så mange som muligt vil tage på stadion på søndag og heppe fynboerne til sejr. Publikums tilstedeværelse vil være et stort boost til holdet, mener han.

- Jeg er sikker på, at det kommer til at betyde rigtig meget. Det falder på et knastørt sted for os som klub og som hold, fordi vi er havnet i en rigtig svær situation i Superligaen, som gør, at vi har brug for al den opbakning, vi kan få.

Sodavand uden brus

Under coronanedlukningen har tilskuere været forment adgang til landets fodboldstadions, og det betyder noget for et hold, at man kan høre fansene heppe. Derfor glæder Bashkim Kadrii sig til, at der igen bliver sunget slagsange og råbt fra tribunerne:

- Jeg glæder mig helt vildt. Det er det, det handler om, at spille foran fans, og det har været lidt tamt de sidste par gange. Vi håber, at der kommer en masse fans, og så glæder vi os helt vildt meget, siger Kadrii.



Jack Jørgensen er enig: Fans er den berømte 12. mand, der give spillerne den ekstra energi, der kan betyde forskellen på en sejr og et nederlag.

- Jeg hørte en anden udtale forleden, at fodbold uden tilskuere er lidt som sodavand uden brus. Det er egentlig meget godt sagt, fordi det er sådan vi føler det allesammen. Man mangler virkelig den der energi og det, der kan smitte af og lige give spillerne det sidste, så der er store forventninger og stor glæde frem mod søndagens kamp.