Ophæv ghettolisten: Ibrahims borgerforslag når til Folketinget

Et borgerforslag stillet af Ibrahim Fadi El-Hassen fra Odense om blandt andet at ophæve de såkaldte ghettolister har fået støtte fra flere end 50.000 borgere.

Det betyder, at forslaget nu skal diskuteres blandt Folketingets partier.

Personerne bag forslaget ønsker at ophæve ghettoloven og afskaffe de lister, der kategoriserer almene boligområder som ghettoer.

Det har i skrivende stund 50.695 personer givet støtte til på borgerforslag.dk. Derfor skal forslaget nu fremsættes som et beslutningsforslag i Folketinget.

Flere af regeringens støttepartier bifalder, at forslaget nu skal diskuteres i Folketinget. Det gælder blandt andet Enhedslisten.

- Sådan! Mere end 50.000 - godt kæmpet! Glæder mig til vi skal behandle forslaget i salen, skriver integrations- og udlændingeordfører Rosa Lund (EL) på Facebook.

Også De Radikales integrations- og udlændingeordfører, Kristian Hegaard, ser frem til at diskutere forslaget i folketingssalen.

- Fedt! 50.000 underskrifter for borgerforslag om at skrotte ghettolov. Det er klart signal om at rulle bulldozeren væk og i stedet satse på job og uddannelse, skriver han på Twitter.

To fynske ghettoer

Borgerforslagets milepæl kommer en uge efter, at regeringen har præsenteret sin seneste liste over udsatte boligområder - den såkaldte ghettoliste.

I år er listen af boligområder skrumpet til 15 fra 28 sidste år. Det er derved tæt på en halvering på bare ét år.

Årsagen til faldet er blandt andet, at flere beboere er kommet i arbejde og færre domme for alvorlige forbrydelser.

På ghettolisten, der udkom 1. december i år, optræder to fynske ghettoer. Det er Vollsmose og Solbakken.