Opråb fra far: Spareplan giver min handicappede søn et dårligere liv

- Stop, stop, stop.

Lidt robotagtigt kommer ordene fra Andreas Witt Demants computer.

Han styrer den med sine øjne, og det er hans eneste måde at udtrykke sig på. Med den medfødte lidelse cerebral parese har han problemer med sproget.

Talecomputeren får han stillet til rådighed gennem Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), som Odense Kommune har en kontrakt med. Men 1. marts har kommunen opsagt dele af kontrakten per 1. december 2020.

Fakta: Hvad er Center for Kommunikation og Velfærd? Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi er et kommunikationscenter, der drives af Region Syddanmark. CKV leverer specialiserede og højt specialiserede ydelser inden for alle funktionsnedsættelser til fynske kommuners borgere. Det kan eksempelvis være borgere, der får talevanskeligheder efter en operation. Det betyder, at kommunerne ikke selv behøver at have specialister inden for alle funktionsnedsættelser ansat. Se mere

Det ærgrer Andreas Witt Demants far, at sønnen står til en anden og ukendt service.

- Vi har haft glæde af at komme indtil nogle eksperter, der har skræddersyet løsninger til Andreas, forklarer far Mads Witt Demant om familiens oplevelser ved CKV.

Han er desuden formand for CP Danmark Fyn, der arbejder for personer, der ligesom Andreas Witt Demants har cerebral parese (tidligere kaldt spastisk lammelse).

Politikerne i Odenses Ældre- og Handicapudvalget bør ifølge Mads Witt Demant tage stilling til, om man skal annullere forvaltningens beslutning.

Overfor udvalget har forvaltningen begrundet beslutningen med, at hjemtagningen af opgaverne vil udløse årlige besparelser på fire til seks millioner kroner.

- Det vil medføre en positiv business case, konkluderer forvaltningen i en orientering til Ældre- og Handicapudvalget.

I Svendborg Kommune har man gennemført lignende tiltag i 2017.

Disse områder vil kommunen selv tilbyde hjælp på Tale – Det dækker eksempelvis taletræning til voksne, der har mistet taleevnerne efter en blodprop.

Høre – Eksempelvis kommunikationskursus til voksne med hørenedsættelse

Informations- og kommunikationsteknologi – Indebærer blandt andet tilpasning af IT-baserede hjælpemidler

Videreformidling – Indkøb, service og lagerstyring af hjælpemidler. Kilde: Møde i Ældre- og Handicapudvalget 3. marts 2020 Se mere

Forvaltningen forventer, at hjemtagningen kan finde sted uden, at det går på kompromis med den service, som centret leverer til cirka 130 borgere i Odense Kommune inden for inden for områderne tale, høre og informations- og kommunikationsteknologi.

Derudover modtager omkring 1.150 borgere hjælpemidler, som CKV har videreformidlet.

- Det vil sikre, at Ældre- og Handicapforvaltningen leverer hjælpemidler på samme/bedre fagligt niveau for de samme/færre midler end gennem de nuværende ordninger, skriver forvaltningen om beslutningen.

Det har Mads Witt Demant svært ved at tro på. Derfor har han lagt en video på Facebook, som han håber, vil få politikerne i udvalget til at ændre forvaltningens beslutning.

- Jeg frygter, at man ikke har de rigtige kompetencer (i kommunen, red.), og at man derved giver borgerne et dårligere tilbud, så de ikke får mulighed for at ytre sig, siger han.

Forvaltningen oplyser, at man som led i hjemtagningen vil ansatte nye medarbejdere til at løse opgaverne.

Har tidligere fjernet opgaver fra CKV

Ifølge forvaltningen er det ikke første gang, man vil løse nogle af CKV's opgaver kommunalt.

I 2014 overtog Børn- og Ungeforvaltningen en række ydelser inden for tale- og høreområdet fra CKV.

- Erfaringerne fra 2014 har vist, at forvaltningen fagligt var rustet til at løfte opgaven, og at ventetiden blev reduceret ved levering af ydelser i eget regi til gavn for borgerne, skriver forvaltningen.

På udvalgsmødet tirsdag 12. maj skal politikerne drøfte forskellige besparelsesforslag, og give forvaltningen bud på hvor pengene kan findes blandt inden for handicapområdet og det specialiserede socialområde.

Odense Kommune vil fortsat købe ydelser af CKV inden for synsområdet, oplyser forvaltningen. Det drejer sig om cirka 430 borgere.

Ældre- og handicaprådmand, Søren Windell (K), oplyser, at den endelige beslutning om CKV først vil blive taget, når den endelige spareplan er plads.

I en mail til TV 2/Fyn oplyser Ældre- og Handicapforvaltningen, at forvaltningens beslutning om at opsige dele af kommunens aftale med CKV ikke vil komme til yderligere politisk behandling.