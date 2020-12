Opråb fra kørelærer: Det bliver dyrt for eleverne

For at standse smitten med coronavirus er køre- og teoriprøver indstillet til og med 2. januar. Men kørelærerne må fortsat gerne give deres elever timer.

Og det giver ingen mening, lyder det fra Bent Conradsen, der er kørelærer i Odense.

- Hele kørelærerbranchen er afhænge af, at prøverne holdes åbent. Ellers kan vi ikke komme af med vores elever. Så når de lukker det ned, bliver de også nødt til at tage stilling til, hvad der skal ske med os, siger han til TV 2 Fyn.

Læs også Køre- og teoriprøver i hele landet er aflyst året ud

Kørerlæreren er indforstået med, at det er nødvendigt at lukke dele af samfundet ned, men han forstår ikke, hvorfor de køresagkyndige skulle være mere udsatte end ham selv og hans kollegaer.

- Jeg har været ude at køre med den samme elev mindst 16 gange, hvor den køresagkyndige kun skal det én gang, siger Bent Conradsen.

Holdes som gidsler

Beslutningen kommer til at få en række konsekvenser, lyder det fra Odense-kørelæreren. Både køreskoler og elever kan blive ramt økonomisk.

- Skal vi tage eleverne som gidsler og sige: ”Jamen okay, vi fortsætter med at køre, for det er vi nødt til. Ellers risikerer vi at lukke?" spørger kørerlæreren.

Ifølge det såkaldte servicekrav må ventetiden nemlig maksimalt være 14 dage fra elevens sidste køretime til selve køreprøven. Det betyder, at elever, der ellers var parate til at komme videre i systemet og op til prøve, er nødt til at vedligeholde deres kørsel. Og det koster penge.

Læs også Forstå nedlukning af Odense: Flest smittede i Vollsmose og blandt unge

- Det er jo eleverne, der skal betale det. Men hvad skal vi så gøre? Vi ender med at have sure forældre og sure elever, som vi er nødt til at holde i gang. For når de nu lukker op igen, fortæller de os det nok ikke 14 dage i forvejen, siger Bent Conradsen.

- Vi bliver holdt som en form for gidsel - en lus mellem to negle. De ser helst, at vi lukker ned, men vi kan ikke få kompensation.

Konsekvensen kan blive, at flere køreskoler kommer til at lukke, mener han.

Lange ventelister

Den midlertidige indstilling af alle prøver kommer også til at resultere i lange ventelister, når der bliver åbent igen, mener kørelæreren.

- Der bliver en stor pukkel. Og der er en stor pukkel mange steder i landet i forvejen, siger han.

Efter den første nedlukning blev situationen med køreprøver kaldt "fuldstændig håbløs". Flere elever ventede dengang mere end de 14 dage på en køreprøve og måtte derfor betale for ekstra timer.

Læs også Lang ventetid på køreprøver: - Situationen er fuldstændig håbløs

Ifølge coronasmitte.dk har transportministeren under denne nedlukning besluttet, at det er lovligt at afholde praktisk køreundervisning. Teoriundervisning er heller ikke er omfattet af forbuddet mod at forsamle sig flere end ti personer på samme sted samtidig.