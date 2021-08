Opsigtsvækkende billede af rådmand i balkjole: - Fra nu af går jeg kun i genbrugstøj

- Modeindustrien lever af at skabe et behov for, at vi gerne vil nyt, men jeg mener, at man skal gøre sig standhaftig og tage beslutningen om at lade være med at købe nyt tøj. Når først man har taget beslutningen, forsvinder lysten til at kigge på tøj, og man holder simpelthen op med det, forklarer Susanne Crawley.

Susanne Crawley mener selv, at hun med billedet sætter sig selv på spidsen og viser hendes forfængelighed, og at hun ikke altid selv har været hellig og undgået forbrug.



- Billedet signalerer overforbrug. Jeg kunne have valgt det præcis modsatte og fået taget billedet i en genbrugskjole. Men jeg sætter mig selv på spidsen for at sige, at så hellig har jeg ikke været før i tiden, siger Susanne Crawley.

Billede minder om det franske hof

Og netop opstillingen i billedet giver da også referencer til rokokotidens forfængelighed og forbrug, som man ser det på billeder af det franske hof, forklarer Johanne Christensen, der er kunsthistoriker på Brandts Kunstmuseum.

- Jeg tænkte straks på Marie-Antoinette (den sidste franske dronning, red.), da jeg så billedet. Det er en meget opstillet rokokoopstilling med guldspejlet i baggrunden, sofaen og hendes kjole er i en pastellyserød farve, som man ser det på gamle rokokomalerier, siger Johanne Christensen fra Brandts.