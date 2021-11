Optimisme inden nye forhandlinger: - Nu er det slut med det der hejs

De radikales Susanne Crawley er også optimistisk, men kan ikke love noget i lyset af, hvordan det gik med den seneste aftale, lyder det.



- Jeg tror, vi bliver færdige i aften, men jeg har jo oplevet lidt af hvert her den seneste uge, siger hun.

Tro kan ikke altid flytte Enhedslisten

Hvis der skal komme en afslutning tirsdag aften, kræver det, at der bliver sat underskrifter på en ny konstitueringsaftale, efter den tidligere blev opløst søndag.

Her meddelte Enhedslistens Reza Javid, at partiet havde lavet en aftale med Venstre for at sikre Enhedslisten en rådmandspost.