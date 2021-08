Otte-årige Bent blev yngste offer for besættelsen - nu mindes han

På søndag bliver der lagt såkaldte snublesten ti forskellige steder i Odense. Snublestenene skal minde ofrene for den tyske besættelse. En snublesten er en betonkube med en messingplade på 10x10 centimenter. På messingpladen er indgraveret navn og dato for ofrene for besættelsen.

Snublestenen kendes fra en række andre europæiske byer og København. Odense er den første by i provinsen, der får snublesten.



Ny udstilling for at markere ofre

Samtidig med at Odense får lagt de ti snublesten ned, har Historiens Hus også premiere på en ny udstilling, der også skal minde andre ofre for besættelsen i Odense.

Allerede fredag den 6. august åbner en udstilling i Historiens Hus på Flakhaven.

- Vi har været med i processen med at finde de ti, der skulle have en snublesten. Undervejs har vi fundet omkring 48 ofre, der falder inden for den kategori, som kunstneren bag snublestenen har defineret. Vi synes, at det var synd, at der ikke blev plads til de øvrige, og dem har vi blandt andet beskrevet på udstillingen, siger stadsarkivar Johnny Wøllekær.

Bent blev yngste dødsoffer

Otte-årige Bent Emanuel Hansen blev det yngste offer i Odense under den tyske besættelse, der i alt kostede 100 odenseanere livet. Den første blev dræbt ved tyskernes besættelse den 9. april 1940 og den sidste døde på et lazaret i Sverige efter at være blevet hentet i koncentrationslejeren Neuengamme i Tyskland.