Otte mænd er skyldige i langvarig og voldelig kidnapning

Otte mænd er fundet skyldige i en sag om langvarig frihedsberøvelse, grov vold og trusler mod en mand ved navn Chris.

Det har Retten i Odense ifølge Fyens Stiftstidende og Ekstra Bladet afgjort tirsdag.

Offeret var den da 28-årige mand, der selv er stået frem i Ekstra Bladet under sit fornavn, Chris. Han blev frihedsberøvet mellem den 4. og 27. marts sidste år. Chris blev rykket rundt mellem flere forskellige adresser på Fyn og mishandlet.

- De torturerer mig og banker mig. De tager mine sko og smasker mine ben med et alubat, så jeg næsten ikke kan gå, har Chris tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

Tape for munden

De otte mænd har haft tilknytning til den newzealandske motorcykelklub Mongrel Mob Riders' fynske afdeling. En klub, Chris også selv var medlem af, men som de andre mente, han havde været illoyal over for.

Derfor krævede de ifølge anklageskriftet mellem 100.000 og 150.000 kroner af ham.

Han blev i længere tid holdt fanget i uhumske rum, fik tape for munden og blev lænket med håndjern til en radiator flere døgn i træk.

Under afpresningen forsøgte gerningsmændene blandt andet at klippe en lillefinger af Chris, slog ham med et baseballbat af aluminium og en kødhammer og stak og snittede ham med knive flere steder på kroppen.

Gerningsmændene filmede et af overfaldene, hvor den 28-årige mand med hænderne foran ansigtet prøver at undvige flere knivstik. Videoen blev efterfølgende delt for at ydmyge ham.

Dommen forventes at falde på et senere tidspunkt. De otte mænd nægter sig skyldige.

