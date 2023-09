Otte myter florerer: Er der glasskår i snus?

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er der mistanke om, at nikotin påvirker udviklingen af hjernen.



Derfor kan det være særligt skadeligt for unge at bruge snus. Hjernen er først færdigudviklet, når du når midten af 20’erne. Det kan gå ud over evnen til at koncentrere dig og huske ting.



Det kan desuden give kvalme, opkast og en følelse af ubehag de første gange, du bruger snus.