Otte nye smittede: Incidenstal stiger en smule i Vollsmose

Otte personer i Vollsmose er i det seneste døgn testet positiv for coronavirus i Vollsmose.

Det betyder, at incidenstallet - antal smittede per 100.000 borgere i de seneste syv dage - stiger fra 448,4 tirsdag til 470,3 onsdag.

Det viser de seneste tal fra Odense Kommune.

Læs også Ingen nye smittede seneste døgn: Smittetal i Vollsmose er mere end halveret på en uge

Vollsmose har de seneste uger været under stor bevågenhed på grund af et større smitteudbrud i bydelen. Det har betydet, at der er indført restriktioner specifikt rettet mod Vollsmose, ligesom der er skruet op for testningen i området.

Til trods for en stigning i incidenstal tirsdag og onsdag er tallet stadig mere end halveret i forhold til sit højeste niveau under det seneste udbrud.

Restriktioner og testning

10. marts trådte nye skærpede regler i forhold til mundbind i kraft i Vollsmose.

Konkret betyder det, at der er krav om at bære mundbind på alle indendørs offentlige arealer, medmindre man har en særlig grund til, at man ikke er i stand til at bære mundbind.

Læs også Stadig kun halvt i mål: Næsten alle i Vollsmose testet en gang i den seneste uge

Kravet er gældende indtil 7. april. Det kan medføre en bøde på 2.500 kroner ikke at overholde kravene, og Fyns Politi har tidligere meldt ud, at man vil være synligt til stede for at håndhæve reglerne.

Skærpede regler i Vollsmose Krav Krav om mundbind gælder i detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway), m.v. For detailhandlen betyder skærpelsen, at der skal være opsat skiltning om krav om mundbind. Undtagelser Det vil fortsat være sådan, at kravet om mundbind ikke gælder personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Kilde: Fyns Politi Se mere

Sundhedsmyndighederne har anbefalet, at alle beboere over 12 år i området bliver testet to gange ugentligt, og et midlertidigt testcenter i området gør det muligt for beboerne at få både kviktest og den såkaldte pcr-test.

Derfor er incidenstal vigtige

Incidenstallene er vigtige indikatorer på, hvor udbredt smitten er, og de kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først.

Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne.

Odense har øens næsthøjeste incidenstal, og selv om smitten stiger i Odense, er kommunen fortsat under grænsen på 100. I bydelen Vollsmose ligger incidenstallet dog på 448,4.