OUH: Beboere ved vaccinationscenter kan se frem til mindre trafikkaos

Vil gerne i dialog med beboerne

- Vi tager opgaven alvorligt. Det er vigtigt, at vaccinationerne de kommende måneder kan foregå så problemfrit som muligt for alle. Og vi vil meget gerne være i dialog med beboerne derude, siger Sigurd Broesby-Olsen.

Og den melding bliver budt velkommen hos beboeren Christoffer Hindsgaul.

- Det lyder da dejligt, at det sker noget nu. Jeg håber, at de både vil se på skiltningen og sørge for, at der ikke opstår farlige situationer for os beboere, når bilerne kører igennem vores område.