OUH gør noget særligt ud af tronskiftet for patienterne

OUH's mad- og måltidskøkken er trukket i arbejdshandskerne, for de har besluttet, at det vil markere tronskiftet søndag den 14. januar for at gøre noget ekstra ud af begivenheden - både for de indlagte og også for personalet selv.

Det gør de ved at ændre på menuen - og tilføje kongeligt pynt. Og det er en beslutning, der betyder noget for Daniel Schytte, som er kok på OUH.

- Mange af os herude er også nogle af dem, der kun har haft vores dronning. Så det er ret stort at være med til at lave mad til tronskiftet, synes jeg, siger han.

Forberedelserne har stået på i fire dage og fortsætter til på søndag, som er dagen for tronskiftet.

Menuen er tre-retters, og består af rejesalat til forret. Hovedretten er okesteg med sovs, kartofler, bacon, champignon og agurkesalat. Til dessert er der kransekage og budding.