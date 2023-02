OUH-læger opdager skræmmende bakterie - tusinder kan være inficeret

- Det er frygtligt at tænke på, hvor mange der har spist den her kapsel og potentielt kan være udsat for smitten.

Sådan lyder det fra den OUH-læge, der står bag et usædvanligt detektivarbejde, der mandag fik Lægemiddelstyrelsen til at tilbagekalde en af de mest almindelige antibiotikalægemidler i Danmark.

- Det må jo ikke ske, at man spiser noget medicin, som er ordineret af lægen og købt på et dansk apotek, og man så risikerer at blive smittet med en multiresistent bakterie, siger Charlotte Nielsen Agergaard.

Hun er afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Tre urinprøver fra tre forskellige fynboer ledte afdelingslægen i retning af det usædvanlige og noget paradoksale fund.

Nemlig at antibiotikamidlet Dicillin fra firmaet Sandoz indeholdte bakterier, der er resistente overfor flere typer antibiotika.

Kun toppen af isbjerget

Omkring 35.000 danskere har fået lægemidlet på recept fra september til december, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen



De næste uger og dage vil vise, hvor meget af medicinen der reelt har indeholdt de multiresistente bakterier.

- Men vi frygter, at der sidder rigtig mange derude med de her bakterier i maven efter at have indtaget den her medicin, og at vi bare ser toppen af isbjerget, forklarer Ulrik Stenz Justesen, overlæge og professor på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH og ekspert indenfor resistente bakterier.

I alt er der indtil videre konstateret den særlige multiresistente bakterie hos ni danskere på landsplan.

Der kan dog potentielt gemme sig en mindre bombe under sundhedsvæsnet, hvis smitteudbruddet er større end de ni.