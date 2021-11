OUH mangler 40 intensivsygeplejersker - må igen udskyde operationer

Derudover betyder den stigende coronasmitte også, at der kommer et øget pres på især intensivafdelingen. Derfor har man på OUH iværksat flere ting, som skal hjælpe med at håndtere problemet.

- Noget af det vi kommer til at gøre og allerede har gjort, det er at flytte nogen arbejdsopgaver fra sygeplejerskerne over til andre faggrupper.



- Det, vi prøver at gøre, det er at sikre, at vi kan behandle alle de akutte og alle de livstruende sygdomme, som blandt andet kræft og hjertesygdomme. Så bliver det igen dem som kan udsættes, der bliver udsat. Vi er rigtig kede af de borgere så kommer til at have ondt lidt længere, men det er sådan vi må prioritere sundhedsvæsenet, siger Bjarne Dahler-Eriksen.