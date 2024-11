OUH ramt af strømsvigt: Det ved vi, og det mangler vi svar på

Natten til mandag blev Odense Universitetshospital ramt af strømsvigt. Det sker samme nat som flere nabolag i kommunen ligeledes var uden strøm i en periode.

OUH har bekræftet strømafbrydelsen, men der er flere ting, vi endnu ikke ved om episoden.

Hvor længe var strømmen væk?

Der er ikke sat eksakte minuttal på strømafbrydelsen, men det ligger fast, at strømafbrydelsen på OUH startede klokken 01.11 og varede længere end de tre kvarter, som andre nabolag i byen oplevede at have strømafbrydelse. Flere kilder fortæller, at strømnedbrydelsen varede i flere timer.

Hvorfor gik strømmen?

Ifølge Vores Elnet, som har ansvaret for strømnetværket, bør nattens strømafbrydelse i nabolaget ikke have påvirket Odense Universitetshospital, med andet end et kortvarigt udsving i spændingen. Hospitalet er i gang med at undersøge, hvad årsagen er til strømsvigtet.

Hvorfor tog det flere timer før strømmen var tilbage?

Når strømmen går på OUH vil hospitalets store dieselgeneratorer normalt tage over. Men det gjorde de ikke, fortæller Michael Dall. På grund af en teknisk fejl var det fire mindre generatorer, der leverede strøm. Det fik den konsekvens, at der var udstyr som eksempelvis ip-telefonerne, som ikke virkede, fordi de mindre generatorer kun kan klare de mest kritiske funktioner.

Var patienter i fare?

Odense Universitetshospitals lægelige direktør med overordnet ansvar for beredskabet på OUH, Michael Dall, slår fast, at nødstrømmen sørgede for, nedbruddet aldrig blev patientkritisk. Der er dog medicin, som skulle opbevares på køl, der er blevet kasseret - blandt andet kemomedicin.

Hvordan påvirker nedbruddet i dag?

Hospitalet kører mandag i store træk som normalt. Dog arbejder teknikere stadig på at gennemgå udstyr, og sikre sig at alt fungerer korrekt efter nattens nedbrud. Nogle behandlinger med kemoterapi kan desuden blive forsinket, eftersom noget medicin er blevet kasseret.

Kan det ske igen?

Så længe vi mangler svar på, præcis hvordan nedbruddet skete, er det svært at spå om, hvorvidt det kan ske igen.

Hvor meget medicin er gået tabt?

OUH har endnu ikke oplyst, hvor store mængder medicin der er blevet kasseret efter køleudstyr var uden strøm. Hospitalet oplyser dog, at det blandt andet handler om kemo-medicin.

Fungerede beredskabet efter planen?

Ingen patienter var ifølge OUH i direkte fare. Derfor har vi ingen grund til at tro, at beredskabet ikke virkede efter planen. Michael Dall siger dog, at varigheden af nedbruddet ikke var tilfredsstillende.