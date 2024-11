OUH ramt af strømsvigt - mangler stadig overblik

Den centrale del af Odense blev natten til mandag ramt af et strømnedbrud, men selvom det ifølge Vores Elnet kun varede i en halv times tid, var OUH påvirket i endnu længere tid.

Det bekræfter Michael Dall, der er lægelig direktør med overordnet ansvar for beredskabet på OUH.

- Vi var ramt lidt længere, fordi der var noget teknisk ved at få strømmen til at fungere igen hos vores leverandør, fortæller han og slår fast, at strømnedbruddet ikke var patientkritisk.

OUH gik over til nødstrøm, men Michael Dall fortæller, at nedbruddet har fået konsekvenser for patientmedicin, der opbevares på køl eller frost, da det skal smides ud.

- Der er noget kemoterapi, som må kasseres, og derfor er der nogle patienter her til morgen, som får deres kemoterapi senere, måske i morgen, hvis leverandøren ikke kan skaffe det i dag.

Ikke tilfredsstillende

Selvom strømnedbruddet ikke har haft direkte konsekvenser for patienter, har OUH været nødsaget til at sende patienter til Kolding, der enten skulle på skadestuen, eller hvis de skulle undersøges nærmere for eksempelvis hjerteproblemer.

Er det tilfredsstillende, at der skal gå to timer før, I får strøm igen, når nedbruddet kun varede en halv time?

- Nej, det er ikke tilfredsstillende. Det er kritisk, at der går så langt tid, før vi får strøm, siger Michael Dall, der fortæller, at man vil gå i dialog med elselskabet for at blive klogere.

Samtidig sender han en stor ros ud til de medarbejdere, der var på arbejde, og som har måttet kæmpe ekstra.

- Stor ros til personalet, som har været i en stressende situation. Man kan forestille sig, at der kunne være sket alt muligt under sådan et strømnedbrud.

Strømnedbrud påvirker stadig

Michael Dall fortæller, at han stadig mangler overblik over hele situationen, og at der derfor godt kan være hændelser, som var tæt på at udvikle sig kritisk.

Han nævner blandt andet, at der på tidspunktet for nedbruddet var en person, der var under operation.

- Men den blev afviklet, som skulle dog under lidt mere usædvanlige forhold end sædvanligt. Der var eksempelvis problemer med operationslyset, som betød, at man måtte finde en alternativ løsning til det, fortæller han.

Mandag morgen påvirker nattens strømnedbrud stadig OUH, fortæller Michael Dall. Der er stadig nogle efterveer, som teknikere og elektrikere forsøger at få bugt med. Det er eksempelvis udstyr, der skal gennemgås og sikre, at de virker som de skal.

Han understreger dog, at der ikke er nogen operationer, som bliver aflyst.