OUH var forberedt på strømsvigt - men planen virkede ikke

Ved strømafbrydelser på OUH bør det være sådan, at patienter og personale slet ikke bemærker, at strømmen har været gået. En nødgenerator bør nemlig slå ind i løbet af få sekunder og sørge for, at hele hospitalet har samme mængde strøm som vanligt.

Men sådan oplevedes det langt fra, da strømmen af endnu uforklarlige årsager gik på OUH natten til mandag.

Patienten Kim Larsen har forklaret, hvordan strømmen forsvandt i alt fra lamper til overvågningsskærme på hans stue i flere timer, og det eneste, som virkede, var WiFi-netværket.

Faktisk havde kun essentielt livgivende elektronik strøm, mens en igangværende operation måtte gennemføres med improviseret lys. Hospitalet måtte samtidig afvise akutte patienter, som i stedet blev henvist til Kolding.

Årsagen til det var, at den store generator, som skal forsyne hospitalet med store mængder strøm, simpelthen aldrig startede. I stedet startede fire mindre generatorer, som kun giver strøm de absolut mest nødvendige steder, mens kølekrævende medicin på hospitalets apotek måtte kasseres efter overophedning.

- I forbindelse med nedbruddet gik noget i stykker hos os, som skulle skiftes, og det tog tid at stille den rigtige diagnose for, hvad der var galt. Derfor tog det os over to timer at få normal strøm tilbage, forklarer Michael Dall, der er lægelig direktør med overordnet ansvar for beredskabet på OUH.

Ikke første gang

Michael Dall er ikke i tvivl om, at nattens begivenheder giver anledning til selvransagelse for sygehuset, for selvom ingen menneskeliv blev sat på spil, skal systemet virke, når der er brug for det.

- Det er klart, vi går i gang med en større analyse af, hvad vi kan gøre for at forebygge, at den samme fejl sker igen. For det er ingen hemmelighed, at vi også havde en fejl for fem-seks år siden, hvor vi var nede i 15-20 minutter og kørte på de sekundære generatorer. Dengang fandt vi fejlen, og det er ikke den samme fejl, der er sket denne gang, fortæller den lægelige direktør.

Når systemet ellers virker, som det skal, burde man ellers kunne køre alle sygehusets elektriske systemer kun ved hjælp af den primære generator, så længe den har diesel nok. Derfor bør hospitalet kunne klare sig selv ved strømafbrydelser, der varer dage eller sågar uger.

Michael Dall forventer at have klarhed over, hvilken fejl der udløste den omfattende strømafbrydelse indenfor et få dage, oplyser han til TV 2 Fyn.

Nyt OUH har kæmpe "hjertestarter"

Når Nyt OUH indvies, vil man efter alt at dømme være helt immun overfor nedbrud. Det nye Odense Universitetshospitals nødstrømsanlæg - eller hjertestarter om man vil - skal nemlig absorbere alt fra små udsving til større nedbrud i strømforsyningen.

Væk er batterier, der skal udskiftes hvert ottende år. De bliver erstattet af et stort svinghjul, der roterer konstant og genererer så meget kinetisk energi, at hjulet vil fortsætte i tilfælde af nedbrud og forsyne hospitalet med energi, indtil nødmotorerne er startet op og kan tage over.

Hjulet sørger samtidig for at udligne svingninger i strømspændingen, og når strømmen så forsvinder fra elværket, sørger store dieselmotorer i nødstrømsanlægget for strøm svarende til, hvad 7.000 husstande konsumerer, står der i en pressemeddelelse fra Nyt OUH.