OUH vil bekæmpe RS-virus hos børn: Søger gravide til test af ny vaccine

Ikke i fare

Som deltager i projektet vil man blive tilfældigt udvalgt til at få enten vaccinen eller en såkaldt placebo, der ligner vaccinen. Efterfølgende vil forskningsholdet følge de gravide og se, om der opstår en infektion.



Gravide skal dog ikke være bekymret for sin egen eller barnets sikkerhed. Som deltager skal man nemlig være i mellem 24. og 36. uge af sin graviditet for at være med.

- Barnet er på det tidspunkt fuldt dannet, så der er ikke stor risici ved at deltage. Det har været i gang i et år det her projekt, og vi har ikke oplevet nogle sikkerhedsmæssige problemer, forklarer Isik Somuncu Johansen.

For at være med skal man have planlagt at føde på et hospital i enten Odense, Hvidovre, Hillerød eller Aarhus, da det er de danske hospitaler, der er en del af forskningsprojektet.