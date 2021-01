OUH's frontpersonale får anden vaccination: - Har set frem til stik nummer to

Efter et lille stik i armen mandag eftermiddag kan sygeplejerske Mie Østergreen Sørensen føle sig lidt mere tryg på sit arbejde blandt coronapatienter på Odense Universitetshospitals intensivafdeling.

Hun er blandt de cirka 1.000 medarbejdere på OUH, der har nu har fået anden vaccination mod Covid-19.

- Jeg har set frem til at skulle have stik nummer to. Så er det overstået, og så får man forhåbentlig den fulde effekt af vaccinationen, siger Mie Østergreen Sørensen.

Læs også Vacciner til OUH: Nu er det frontpersonalets tur

Det første stik fik hun 4. januar, og i den mellemliggende periode har hun passet sit arbejde på intensivafdelingen, hvor hun hjælper nogle af de coronapatienter, der har det dårligst.

- Jeg ved ikke, om jeg som sådan har følt mig beskyttet, men jeg har ikke haft nogen symptomer eller følt mig syg eller dårlig af selve vaccinationen, siger Mie Østergreen.

I mål i april

Omkring 4.000 medarbejdere på OUH har fået den første vaccination, og der er endnu et stykke vej igen, inden alle hospitalets 10.000 medarbejdere er fuldt vaccineret.

Hvis vi får vaccinerne, som vi nu håber med de nyeste signaler, satser vi på at komme i mål i løbet af april Sigurd Broesby-Olsen, ledende overlæge, hudafdeling I og allergicentret OUH

- Vi er faktisk nået ret langt. I morgen er vi færdige med at vaccinere 1.000 af de 4.000 medarbejdere. Vi synes selvfølgelig alle sammen, at det går lidt langsomt, men vi må også sige til hinanden, at vi faktisk er nået rimeligt langt, siger Sigurd Broesby-Olsen, der er ledende overlæge på OUH.

Læs også Videokonsultation med lægen har gjort sit indtog under corona

Han glæder sig over, at man med vaccinerne kan sikre et robust sundhedsvæsen, hvor medarbejderne blandt andet kan passe på patienterne ved ikke selv at blive syge. Men forsinkede vaccineleverancer har forsinket processen.

- Hvis vi får vaccinerne, som vi nu håber med de nyeste signaler, satser vi på at komme i mål i løbet af april, siger Sigurd Broesby-Olsen.

Skal gøre som før

Sygeplejerske Mie Østergreen Sørensen har også kunnet mærke, at frontpersonalet på OUH har været ivrige efter at blive vaccineret.

- Telefonlinjen var varm, da jeg skulle ringe op og få mit første stik booket, siger hun.

Nu håber hun, at hun kan passe bedre på både sig selv og andre, selvom hun skal blive ved med at følge de samme restriktioner som før.

- Selvfølgelig ved jeg godt, at der er restriktioner for os, der har fået vaccinationen. Vi skal stadigvæk have værnemidler på, og vi skal stadigvæk spritte vores hænder og holde vores afstand, siger Mie Østergreen Sørensen.

Læs også Tre testet positiv for coronavirus på kirugisk afdeling på Svendborg Sygehus