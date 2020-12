Over halvdelen af de smittede i Odense er unge

Flere end hver anden af de nye smittede i Odense det seneste døgn er en ung mellem 16 og 30 år.

Dermed udgør de unge en uforholdsmæssig stor del af de 132 nye smittetilfælde, og det ærgrer Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Kampen mod corona er en holdsport. De unge på holdet er lige nu hårdt ramt af smitte. Derfor skal de være ekstra, ekstra opmærksomme på at bremse smitten, så de ikke kommer til at sprede smitten til de ældste og mest sårbare på holdet, siger han til TV 2 Fyn.

Den høje smitte blandt de unge tæller det seneste døgn 52 procent af alle kommunens konstaterede smittetilfælde. I mere end tre uger har de unge udgjort cirka halvdelen af de nye smittede, og i løbet af de seneste syv dage har der været 439 smittetilfælde i gruppen under 30 år.

- Smitten er for høj i Odense, og de 16 til 30-årige tegner sig for en stor del af smitten. Det har de gjort i et stykke tid nu, og smitten klinger desværre ikke af, selvom de unge er hjemsendt fra uddannelsesstederne, siger han.

Borgmester i appel til unge og forældre

På baggrund af de høje smittetal blandt de unge råder Peter Rahbæk Juel til at tage ekstra hensyn. Samtidig har kommuen torsdag holdt møde med en række uddannelsessteder, som skal hjælpe med at række ud til de studerende for at bremse smitten, og med en ny kampagne henvender kommunen sig direkte til de unge.

Budskabet er enkelt:

- Se færre venner. Drop krammene. Sørg for at klare julegaverne på egen hånd, siger Peter Rahbæk Juel.

Derudover råder han forældre til at hjælpe de unge med at holde snuden i sporet.

- Forældrene kan også blive nødt til at hjælpe de unge på holdet: Hjælp jeres børn og unge med at huske og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Interesser jer lidt ekstra for, hvad der sker i deres liv, hjælp dem med at holde de gode vaner til at bryde smittekæderne, siger Peter Rahbæk Juel.

Incidenstallet for Odense Kommune er torsdag 394 ud af 100.000 borgere.