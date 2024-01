Overblik: Se, hvilke veje og stier Odense Kommune rydder først

Sne fra de foregående dage og temperaturer omkring frysepunktet gjorde, at det mange steder på Fyn var spejlglat her til morgen.

En af dem, der kæmpede med at holde cyklen på højkant i det kolde vejr, var Klima- og Miljørådmand i Odense Kommune, Tim Vermund (S). Han mener ikke, indsatsen for at sikre fremkommeligheden på cykelstierne i Odense har været god nok.



- Hvis vi er en by, hvor vi gerne vil have flere til at cykle, så er det klart, at vi skal have kigget på, hvordan vi prioriterer vores cykelstier i forhold til rydning af sne og is. Det har været livsfarligt for mange cykelister de sidste par dage, siger Tim Vermund.