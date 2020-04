Overfaldt 75-årig mand: Fem og et halvt års fængsel til hjemmerøver

En 75-årig mand, som blev overfaldet i sit hjem i den odenseanske bydel Kirkendrup den 9. december sidste år, kan nu måske få lidt ro i sjælen.

Den ene gerningsmand har nemlig i dag fået sin dom for overfaldet, og den blev udmålt til fem år og seks måneders ubetinget fængsel. Den anden gerningsmand er stadig på fri fod.

- Straffen afspejler, at der har været tale om et meget groft hjemmerøveri, og retten lagde blandt andet vægt på, at røveriet blev begået af flere i forening og med anvendelse af et våben, fortæller anklager Christian Nielsen i en pressemeddelse.

Banket med kødhammer

De to gerningsmænd tiltvang sig adgang til den ældre mands hjem, da de ringede på hans dør og derefter overfaldt ham.

Sagen er et rigtigt godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at borgere kontakter politiet, når de har mistanke til, at noget ikke er, som det skal være i deres lokalområde Christian Nielsen, anklager

Gerningsmændende væltede den 75-årige mand og truede ham med en pistol, som de også slog ham med. Desuden slog gerningsmændene den ældre mand med en kødhammer, som de havde taget fra mandens eget hjem.

Efter at have bundet et viskestykke om ofrets mund stak de to gerningsmænd af med blandt andet flere ure, briller og en pung med kontanter. Den ene af gerninsmændende - den 20-årige mand - blev dog hurtigt anholdt af politiet, som allerede havde en patruljebil i området.

Opmærksomme naboer tilkaldte politiet

En borger havde før røveriet kontaktet politiet. Vedkommende havde set to personer gå rundt i området iført handsker, hættetrøjer og medbringende en taske.

Da politiet var ankommet, var de to gerningsmænd set løbe fra ofrets hus iført maskering.

Da den 20-årige blev anholdt, fandt politiet flere genstande, som tilhørte den 75-årige mand. Den ukendte medgerningsmand blev set springe ind i en parkeret bil, som herefter forlod området med en tredje person bag rattet.

- Sagen er et rigtigt godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at borgere kontakter politiet, når de har mistanke til, at noget ikke er, som det skal være i deres lokalområde. Politiet var jo netop i området på baggrund af en borgerhenvendelse og kunne anholde den tiltalte under flugten, fortæller Christian Nielsen i pressemeddelsen.

Var prøveløsladt

Anklager Christian Nielsen fortæller til TV 2/Fyn, at straffen på fem år og seks måneders fængsel er beregnet udfra, at den 20-årige overfaldsmand havde fire måneders såkaldt reststraf.

Den 20-årige har været prøveløsladt med fire måneder tilbage af sin oprindelige straf for lignende forhold. Den 20-årige kan nu se frem til mere end fem års fængsel oveni.

Gerningsmanden ankede dommen på stedet, men han er fortsat varetægtsfængslet i sagen.