Overlæge blev kendt under corona: Nu stormer han som debutant ind i byrådet

Det er også kun knap 200 færre personlige stemmer end de mere velkendte politikere Tommy Hummelmose og Kristian Guldfeldt, som begge sidder i Odense Byråd - førstnævnte nu endda som rådmand.

Konservative fordoblede sit antal af mandater ved valget, så de nu har seks mandater.

I konstitueringen valgte Konservative at lave en aftale med alle partier i det nye byråd pånær Venstre.

- Det var det, stemmerne var til. Vi ville da gerne have haft en blå borgmester, men det var stemmerne bare ikke til. Vi har prøvet, men det kunne ikke lade sig gøre, siger fortæller Joachim Hoffmann-Petersen.



Hvad var det, der ikke kunne lade sig gøre?

- At trække Radikale med over. Vi skulle også have haft Enhedslisten med over, men det er jo ikke så overraskende, at det ikke kunne lade sig gøre. Det havde nok været lidt mere spektakulært, hvis det var lykkedes at skaffe en blå borgmester.