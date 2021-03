Overlæge om skyhøje smittetal: Odense har nølet

Mens smitten har bredt sig i Odense har kommunen nølet. Det siger Morten Sodemann, overlæge på indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital.

Således er overlægen enig med statsminster Mette Frederiksen (S), som tirsdag var ude med riven og kritiserede Odense Kommune for at have reageret for langsomt på den stigende smitte med coronavirussen covid-19.

- Denne virus har jo bevist, at den venter jo ikke på, at vi handler. Mens vi sidder tænker os om, spreder den sig stadigvæk.

- Den elsker, når vi nøler. Og her kan man måske godt sige, at der er nølet lige et par dage for meget. Man kan se, at den er næsten tredoblet over tre dage, hvor man faktisk godt kunne se, at det var på vej til ske, siger Morten Sodemann.

Han tilføjer, at stigningen er sket i et område, hvor der bor mange mennesker på samme adresse, og man ved af erfaring, at folk i området er lidt tid om at komme op i gear med testning og isolation.

- Så der er nogle forsinkelser indbygget i det, som vi har lært meget allerede sidste år, så jeg synes også, man burde have set det komme her, siger Morten Sodemann.

Notat afslører nøl

Faktisk viser et nyt notat i Odense Kommune, at man allerede i uge 7 var klar over situationens alvor i Vollsmose, og at man i uge 7 begyndte en systematisk overvågning af bydelen. Alligevel gik der to-tre dage før man greb til en egentlig handling.

- Notatet beskriver faktuelt, hvad der er sket, men man kan jo ikke se, hvad der burde have været sket, og hvornår der kunne være reageret.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

- Jeg er ikke bekendt med, hvordan interaktionen er mellem kommunens taskforce og Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg ved ikke, hvordan de kommunikerer, og hvem der rent faktisk tager beslutninger.

- Jeg kan bare konstatere, at der skete noget i tre dage, der var ret heftigt omkring smitte i Vollsmose, som man ikke rigtig tog hånd om før om søndagen, siger overlægen.

Morten Sodemann påpeger, at det ikke kun er i Vollsmose, at incicenstallet er røget i vejret. Mønstret er nogenlunde det samme i andre områder af Odense, hvor der er sket tæt på en fordobling af incidenstallet.

- Så det er ikke kun Vollsmose, hvor der er sket en øgning i smitten, siger han.

Uanset om det er kommunen eller Styrelsen for Patientsikkerhed mener han, at man generelt har været for sent ude med en indsats overfor smittespredning.

- Når der er ro, skal man sadle om, holde styr på det og være foran. Og er der de mindste tegn på smittespredning, skal man sætte ind meget hurtigere og meget mere effektivt, fordi der er lidt forsinkelse på at blive testet i de her områder i forhold til andre områder, siger Morten Sodemann.

I notatet fremgår det også, at Odense Kommune sendte assistance til Kolding, hvor der blev kæmpet med en pludselig og voldsom smittestigning.

Det var samtidig med, at smittestigningen i Vollsmose var højest.

Yderligere genåbning i fare

Med et incidenstal på 853 onsdag i Vollsmose trækker bydelen Odense Kommune op på et samlet incidenstal på 110,7.

Det kan ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi, betyde, at Odense kan blive holdt uden for en yderligere genåbning.

Allan Randrup Thomsen har blandt andet sagt:

- Det er svært at forestille sig, at man lukker en kommune op, hvor incidenstallet er over 100.

Hvis smittetallet i Vollsmose var på samme niveau som resten af Odense, ville det samlede incidenstal i kommunen være på 86,4.

